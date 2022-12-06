Самый возрастной автор гола в плей-офф ЧМ – Пепе удваивает преимущество. Португалия ведет 2:0

Пепе забивает второй гол Португалии в ворота Швейцарии. Пепе один из самых возрастных авторов гола на чемпионате мира, 26 февраля ему исполняется 40 лет.

Более того, именно в плей-офф чемпионата мира Пепе является самым возрастным автором гола.

Пепе отличается после подачи с углового от Бруну Фернандеша.

34' Пепе – 2:0.