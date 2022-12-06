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Самый возрастной автор гола в плей-офф ЧМ – Пепе удваивает преимущество. Португалия ведет 2:0

Чемпионат мира FIFA
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Португальскому защитнику 39 лет

Самый возрастной автор гола в плей-офф ЧМ – Пепе удваивает преимущество. Португалия ведет 2:0

Фото: twitter.com/FIFAWorldCup

Новина українською

Пепе забивает второй гол Португалии в ворота Швейцарии. Пепе один из самых возрастных авторов гола на чемпионате мира, 26 февраля ему исполняется 40 лет.

Более того, именно в плей-офф чемпионата мира Пепе является самым возрастным автором гола.

Пепе отличается после подачи с углового от Бруну Фернандеша.

34' Пепе – 2:0.

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В статье: Пепе Португалия Швейцария Чемпионат мира 2022
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