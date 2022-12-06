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Самый возрастной автор гола в плей-офф ЧМ – Пепе удваивает преимущество. Португалия ведет 2:0
Португальскому защитнику 39 лет
Фото: twitter.com/FIFAWorldCup
Пепе забивает второй гол Португалии в ворота Швейцарии. Пепе один из самых возрастных авторов гола на чемпионате мира, 26 февраля ему исполняется 40 лет.
Более того, именно в плей-офф чемпионата мира Пепе является самым возрастным автором гола.
Пепе отличается после подачи с углового от Бруну Фернандеша.
34' Пепе – 2:0.
39 - Portugal defender Pepe is now the oldest ever player to score in a knockout stage game at the #FIFAWorldCup (39 years & 283 days old). Appetite. pic.twitter.com/jHpufdLLIF— OptaJoe (@OptaJoe) December 6, 2022
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