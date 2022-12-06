Рамуш за 17 минут в плей-офф ЧМ забил больше голов, чем Роналду за 514

Сменщик Криштиану Роналду в старте Португалии на матч со Швейцарией в 1/8 финала чемпионата мира отметился голом. Гонсалу Рамуш забил в плей-офф мундиаля больше, чем легендарный страйкер.

Для того, чтобы забить свой первый мяч ему понадобилось всего 17 минут, тогда как Криштиану так и не сумел отличиться в плей-офф чемпионатов мира ни разу за 514 минут.

Победитель пары Португалия – Швейцария выходит в 1/4 на Марокко.