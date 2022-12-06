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Рамуш за 17 минут в плей-офф ЧМ забил больше голов, чем Роналду за 514
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Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сменщик Криштиану Роналду в старте Португалии на матч со Швейцарией в 1/8 финала чемпионата мира отметился голом. Гонсалу Рамуш забил в плей-офф мундиаля больше, чем легендарный страйкер.
Для того, чтобы забить свой первый мяч ему понадобилось всего 17 минут, тогда как Криштиану так и не сумел отличиться в плей-офф чемпионатов мира ни разу за 514 минут.
Победитель пары Португалия – Швейцария выходит в 1/4 на Марокко.
1 - Gonçalo Ramos scored more goals for Portugal in the World Cup knockout stages after 17 minutes (1) than Cristiano Ronaldo has in 514 minutes played in the competition's knockout rounds (0). Vindicated. pic.twitter.com/akYz7qNgvS— OptaJoe (@OptaJoe) December 6, 2022
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