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Рамуш делает дубль, быстро забивает Геррейру. Португалия громит Швейцарию 4:0. Видео
Роналду больше не выйдет?
Фото: Getty Images
Гонсалу Рамуш в своем дебютном матче в плей-офф чемпионатов мира оформляет дубль в ворота Швейцарии. Через 3 минуты после 21-летнего форварда голом отличился крайний защитник Рафаэль Геррейру.
Голевую передачу на Рамуша отдал Диого Далот.
51' Гонсало Рамуш – 3:0.
Рамуш отдал передачу на Геррейру.
55' Рафаел Геррейру – 4:0.
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