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Рамуш делает дубль, быстро забивает Геррейру. Португалия громит Швейцарию 4:0. Видео

Чемпионат мира FIFA
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Роналду больше не выйдет?

Рамуш делает дубль, быстро забивает Геррейру. Португалия громит Швейцарию 4:0. Видео

Фото: Getty Images

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Гонсалу Рамуш в своем дебютном матче в плей-офф чемпионатов мира оформляет дубль в ворота Швейцарии. Через 3 минуты после 21-летнего форварда голом отличился крайний защитник Рафаэль Геррейру.

Голевую передачу на Рамуша отдал Диого Далот.

51' Гонсало Рамуш – 3:0.

Рамуш отдал передачу на Геррейру.

55' Рафаел Геррейру – 4:0.

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В статье: Португалия Швейцария Чемпионат мира 2022 Гонсалу Рамуш
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