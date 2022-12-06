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Гол престижа забивает Швейцария. Настоящая перестрелка в 1/8-й
Быстро ответили швейцарцы, правда только на 4-й мяч
Фото: Getty Images
Не удалось Португалии оставить свои ворота сухими в матче 1/8 финала чемпионата мира против Швейцарии. "Нати" забивают после стандарта, в первой атаке после 4-го пропущенного мяча.
Отличился Мануэль Аканджи. Угловой подавал Джердан Шакири.
58' Мануэль Аканджи – 4:1.
Напомним, что победитель пары выходит на Марокко.
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Хиденг (Днепр)
06.12.2022 в 22:32
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