  1. UA-Футбол ⚽
  2. Чемпионат мира FIFA
  3. Рамуш делает первый хет-трик на этом ЧМ. Португалия не останавливается
В тренде
Чемпионат мира FIFA
Чемпионат мира FIFA

Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Рамуш делает первый хет-трик на этом ЧМ. Португалия не останавливается

Чемпионат мира FIFA
Обновлено
(1 голосов)

Невероятная результативность

Рамуш делает первый хет-трик на этом ЧМ. Португалия не останавливается

Фото: twitter.com/FIFAWorldCup

Новина українською

Сменщик Роналду делает хет-трик в 1/8 финала чемпионата мира. Выходит 1 в 1 и перекидывает вратаря Гонсалу Рамуш. 3+1 в матче от нападающего.

Это первый хет-трик на этом чемпионате мира. Ранее больше двух никто не забивал.

Португалия на кураже продолжает увеличивать счет в матче со Швейцарией.

Голевую передачу на Рамуша отдал Жоау Феликс.

67' Гонсалу Рамуш – 5:1.

Этот гол стал 4-м для Рамуша в 4-х матчах за сборную.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Португалия Швейцария Чемпионат мира 2022 Гонсалу Рамуш
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде