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Рамуш делает первый хет-трик на этом ЧМ. Португалия не останавливается
Невероятная результативность
Фото: twitter.com/FIFAWorldCup
Сменщик Роналду делает хет-трик в 1/8 финала чемпионата мира. Выходит 1 в 1 и перекидывает вратаря Гонсалу Рамуш. 3+1 в матче от нападающего.
Это первый хет-трик на этом чемпионате мира. Ранее больше двух никто не забивал.
Португалия на кураже продолжает увеличивать счет в матче со Швейцарией.
Голевую передачу на Рамуша отдал Жоау Феликс.
67' Гонсалу Рамуш – 5:1.
Этот гол стал 4-м для Рамуша в 4-х матчах за сборную.
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