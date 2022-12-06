Рамуш делает первый хет-трик на этом ЧМ. Португалия не останавливается

Сменщик Роналду делает хет-трик в 1/8 финала чемпионата мира. Выходит 1 в 1 и перекидывает вратаря Гонсалу Рамуш. 3+1 в матче от нападающего.

Это первый хет-трик на этом чемпионате мира. Ранее больше двух никто не забивал.

Португалия на кураже продолжает увеличивать счет в матче со Швейцарией.

Голевую передачу на Рамуша отдал Жоау Феликс.

67' Гонсалу Рамуш – 5:1.

Этот гол стал 4-м для Рамуша в 4-х матчах за сборную.