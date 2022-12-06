  1. UA-Футбол ⚽
  2. Чемпионат мира FIFA
  3. Рамуш – второй игрок в истории, оформивший хет-трик в своем первом матче в старте на чемпионате мира
В тренде
Чемпионат мира FIFA
Чемпионат мира FIFA

Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Рамуш – второй игрок в истории, оформивший хет-трик в своем первом матче в старте на чемпионате мира

Чемпионат мира FIFA
(2 голосов)

Вписал свое имя в историю

Рамуш – второй игрок в истории, оформивший хет-трик в своем первом матче в старте на чемпионате мира

Фото: twitter.com/FIFAWorldCup

Новина українською

Гонсалу Рамуш оформил хет-трик в матче 1/8 финала чемпионата мира против Швейцарии. Он первый игрок со времен Мирослава Клозе, кому удалось это сделать в своем первом матче в основе на мундиале.

Клозе сделал это в 2002-м году. Тогда Германия в первом туре обыграла Саудовскую Аравию (8:0). В том году немцы вышли в финал, но уступили Бразилии (0:2).

Напомним, что Рамуш заменил в основе Португалии на матч 1/8 Криштиану Роналду. Легендарный форвард начинал в основе все 3 матча группового этапа.

SofaSore поместили Криштиану в сборную худших футболистов группового этапа по средней оценке за матч.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Португалия Швейцария Чемпионат мира 2022 Гонсалу Рамуш
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
06.12.2022 в 22:52
Фінал: Бразилія - Португалія
Ответить
0
-1

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде