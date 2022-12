Рамуш – второй игрок в истории, оформивший хет-трик в своем первом матче в старте на чемпионате мира

Гонсалу Рамуш оформил хет-трик в матче 1/8 финала чемпионата мира против Швейцарии. Он первый игрок со времен Мирослава Клозе, кому удалось это сделать в своем первом матче в основе на мундиале.

Клозе сделал это в 2002-м году. Тогда Германия в первом туре обыграла Саудовскую Аравию (8:0). В том году немцы вышли в финал, но уступили Бразилии (0:2).

Напомним, что Рамуш заменил в основе Португалии на матч 1/8 Криштиану Роналду. Легендарный форвард начинал в основе все 3 матча группового этапа.

SofaSore поместили Криштиану в сборную худших футболистов группового этапа по средней оценке за матч.

