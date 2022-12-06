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Рамуш – второй игрок в истории, оформивший хет-трик в своем первом матче в старте на чемпионате мира
Вписал свое имя в историю
Фото: twitter.com/FIFAWorldCup
Гонсалу Рамуш оформил хет-трик в матче 1/8 финала чемпионата мира против Швейцарии. Он первый игрок со времен Мирослава Клозе, кому удалось это сделать в своем первом матче в основе на мундиале.
Клозе сделал это в 2002-м году. Тогда Германия в первом туре обыграла Саудовскую Аравию (8:0). В том году немцы вышли в финал, но уступили Бразилии (0:2).
Напомним, что Рамуш заменил в основе Португалии на матч 1/8 Криштиану Роналду. Легендарный форвард начинал в основе все 3 матча группового этапа.
SofaSore поместили Криштиану в сборную худших футболистов группового этапа по средней оценке за матч.
3 - Gonçalo Ramos is the first player to score a hat-trick on his first #FIFAWorldCup start since Miroslav Klose for Germany in 2002. Midas. pic.twitter.com/AN976d87hP— OptaJoe (@OptaJoe) December 6, 2022
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