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Идеальный гол. Леау забивает дальним ударом и делает счет 6:1

Чемпионат мира FIFA
(4 голосов)

Прекрасный удар с подкруткой

Идеальный гол. Леау забивает дальним ударом и делает счет 6:1

Фото: Getty Images

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Рафаэль Леау забил красивейший мяч в ворота сборной Швейцарии. Куражатся игроки Португалии, а в ворота противника залетает практически всё.

Сместился с фланга Рафаэль и не встретив сопротивления эффектно пробил в дальний угол. У Зоммера не было шансов.

Голевой передачей отличился Рафаэль Геррейру.

90+2 Рафаэль Леау – 6:1.

Португалия выходит в 1/4 финала на Марокко. Роналду и Месси все ещё могут встретиться в финале чемпионата мира.

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В статье: Португалия Швейцария Чемпионат мира 2022
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