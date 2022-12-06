Идеальный гол. Леау забивает дальним ударом и делает счет 6:1

Рафаэль Леау забил красивейший мяч в ворота сборной Швейцарии. Куражатся игроки Португалии, а в ворота противника залетает практически всё.

Сместился с фланга Рафаэль и не встретив сопротивления эффектно пробил в дальний угол. У Зоммера не было шансов.

Голевой передачей отличился Рафаэль Геррейру.

90+2 Рафаэль Леау – 6:1.

Португалия выходит в 1/4 финала на Марокко. Роналду и Месси все ещё могут встретиться в финале чемпионата мира.