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Идеальный гол. Леау забивает дальним ударом и делает счет 6:1
Прекрасный удар с подкруткой
Фото: Getty Images
Рафаэль Леау забил красивейший мяч в ворота сборной Швейцарии. Куражатся игроки Португалии, а в ворота противника залетает практически всё.
Сместился с фланга Рафаэль и не встретив сопротивления эффектно пробил в дальний угол. У Зоммера не было шансов.
Голевой передачей отличился Рафаэль Геррейру.
90+2 Рафаэль Леау – 6:1.
Португалия выходит в 1/4 финала на Марокко. Роналду и Месси все ещё могут встретиться в финале чемпионата мира.
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