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ЧМ. Португалия - Швейцария 6:1. Самба европейских бразильцев

Чемпионат мира FIFA
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(1 голосов)

Без Роналду лучше

ЧМ. Португалия - Швейцария 6:1. Самба европейских бразильцев

Фото: twitter.com/FIFAWorldCup

Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпионат Мира-2022. 1/8 финала

Лусаил. "Лусаил Стадиум"

Португалия - Швейцария 6:1

Голы: Рамуш 17, 51, 67, Пепе 33, Геррейру 55, Леау 90+2 - Аканджи 58

Португалия: Д. Кошта, Далот, Пепе, Диаш, Геррейру, Отавиу (Витинья 74), Карвалью, Бруну Фернандеш (Леау 87), Б. Силва (Невеш 81), Рамуш (Криштиану Роналду 74), Феликс (Хорта 74)

Швейцария: Зоммер, Эдимилсон, Аканджи, Шер (Комерт 46), Родригес, Варгас (Окафор 66), Джака, Фройлер (Закария 54), Соу (Сеферович 54), Шакири, Эмболо (Джашари 89)

Предупреждения: Шер 43, Комерт 59

Главный арбитр: Сесар Рамос (Мексика)

Он наконец-то решился. После всего двух матчей из последних 12-ти за сборную, в которых Криштиану Роналду забивал, после обвинений в том, что скорее мешает ей, после серии скандалов, после 70-ти процентов проголосовавших на сайте A Bola за исключение из состава. Наконец - после тех самых слов во время замены против Южной Кореи. Фернанду Сантуш наконец-то решился подвинуть КриРо. И сразу же получил лучший матч сборной в его каденции. А то и в истории.

Изначально эта дуэль считалась наиболее склонной к сюрпризу в 1/8 финала. Швейцарцы пропустили от Бразилии лишь однажды и в концовке, в Отборе пропустили лишь два мяча в восьми матчах. Хотели вернуться в 1/4 финала ЧМ впервые с 1954-го года. Верили в успех против соперника, у которого выиграли три из последних шести матчей, верили в свои опыт и собранность. И в дебюте держались четко, весьма прилично. Владение же мячом и вовсе по итогам матча выиграли. Но...

Уже первый удар по воротам Зоммера стал голевым. Феликс покатил в штрафную, Рамуш, заменивший Роналду и впервые вышедший в "старте" за сборную в карьере, прикрыл от защитника и чуть не разорвал сетку в ближней "девятке". Затем португальцы провели еще несколько неплохих атак, но пробивали издали и по центру. А 39-летний Пепе гораздо четче замкнул головой угловой Фернандеша и стал самым возрастным автором гола в плей-офф Мундиалей.

Nati могли быстро отыграть один. Кошта прервал прострел Эдимилсона неудачно, но заблокировал удар Фройлера, а Далот не позволил мячу все же закатиться в ворота. На это Рамуш ответил ударом, отбитым Зоммером. А в начале второго тайма уже забил, замкнув прострел Далота. И тут же отдал ассист Геррейру после того, как Феликс и Отавиу разыграли контратаку. Таким образом, впервые в истории Португалия забила четыре гола к 55-ой минуте на Чемпионатах Мира.

После этого уже все стало ясно. Хотя Рамуш тут же отдал ассист и чужим. При угловом. Но значения это не имело. Значения имел побег Феликса и Рамуша
в контратаку. Последний стал автором первого хет-трика кого-либо из какой-либо сборной в плей-офф Мундиаля за 32 года. Далее уже Роналду вышел и попытался забить свой первый гол в карьере в плей-офф Мундиаля (да, а у 21-летнего Рамуша уже три). Но забил из офсайда и не получил пас от Леау. Рафаэль забил сам.

Великолепное выступление "Селесао". Одно из лучших в их истории. Уж точно на крупных турнирах, исходя из стадии и соперника. Тот несколько помог им неожиданным и ошибочным переходом на тактическую схему 3-5-2 (оголив фланги против Далота, Геррейру, Феликса), но в целом прежде всего следует отметить заслуги и рекорды подопечных Сантуша. И смелость самого Сантуша. Вопрос лишь в том, сохранит ли он эту смелость на Марокко.

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В статье: Португалия Швейцария ЧМ-2022 Чемпионат Мира Чемпионат мира 2022
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Комментарии (43)
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
06.12.2022 в 23:23
А где эта стерва анастазия? Появляется изредка и только там, где можно каталонцев упомянуть и обгадить.) Вот же быдло.)
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+3
0
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Michael-K (Івано-Франківськ)
06.12.2022 в 23:30
Та мабуть прочитав стартові склади до матчу, побачив що улюбленої Крістіни немає тай образився, плаче досі...))))
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+2
0
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
06.12.2022 в 23:54
Y него еще есть отмазка на случай если ответить нечего, мол некогда мне тут развлекаться, раненых много привезли, лечить надо, а вы рашисты, сепары и т. д. Вот только «подвозят» их когда ему удобно.))
0
0
frilanser (Львів)
06.12.2022 в 23:15
Вилікувались від ковіду!? Їдьте додому-- робіть годинники...
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+2
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
06.12.2022 в 23:16
они коров доить будут: не умеете играть ногами -работайте руками!)))
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+3
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
06.12.2022 в 23:10
Круто! Гарний футбол! Далі ще цікавіше буде!
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+1
0
Dimka26 (Чернигов)
06.12.2022 в 23:04
Вынужден восхититься Сатушем как тренером. Чтобы выстроить такую конкуренцию в составе. И для этого нужна сильная воля и жесткий авторитет. Молодому Рамушу нужно выгрызать место в основе, Роналду в конце матча бегает на всех парах, чтобы забить гол. Ну . полуфинал гарантирован. Есть даже шанс навязать борьбу французам.
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+2
0
Рівнянин (Рівне)
06.12.2022 в 23:07
Англійцям.
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+1
-1
Dimka26 (Чернигов)
06.12.2022 в 23:21
Они тоже мощные. По, как мне видится, командная игра у французов отточена. + Мбаппе на ходу.
+1
-1
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
06.12.2022 в 23:10
Не стоит торопиться с полуфиналом. Иди знай, что от марокканцев ожидать.
Ответить
+3
0
Рівнянин (Рівне)
06.12.2022 в 23:12
Той самий автобус,як ти кажеш.Але португали його розтрощать.
0
-1
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
06.12.2022 в 23:13
Посмотрим.
+1
0
Dimka26 (Чернигов)
06.12.2022 в 23:14
могу обосновать. у Португалии тренер далеко не Энрике с пристарелым видением игры. У Португалии есть кем вскрывать оборону, в отличии от Мораты, Торресов и Ольмо. Это не тот уровень. Ну и усталость. Марокканцы слишком много сил отдали сегодня.
0
0
avatar
hrdhrd (Украина)
06.12.2022 в 23:14
Думаю Рамуш уже выгрыз, по крайней мере на 1/4. Кто после такого его усадит на лавку.
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0
0
Dimka26 (Чернигов)
06.12.2022 в 23:17
Это так. Но чтобы проделать такую авантюру с составом - нужно быть хорошим психологом и тактиком. Это пойдет только на пользу команде.
0
0
metall5291 (Kharkiv)
06.12.2022 в 23:03
Страну кантонов после известного коронавирусного финта абсолютно не жаль.
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+5
0
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hrdhrd (Украина)
06.12.2022 в 23:04
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+3
0
avatar
Барселиниуc (землянин)
06.12.2022 в 23:02
Было пихуй на обе сборные, но рад, шо портосы выкинули за борт этот швейцарский цветной мусор.
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+4
-1
Alexad (Кропивницький (Киров)
06.12.2022 в 23:02
Португальці голодні, вони неперевершені, вони фантастичні! Разом з Англійцями мабуть найяскравіша збірна. Дуже хочеться щоб ЧС виграла саме видовищна команда, а не така нудятина типу Франції Бразилії Аргентини, тож побажаю Крішу перемоги на мундіалі!
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+1
-1
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hrdhrd (Украина)
06.12.2022 в 23:04
Ну ладно уж, Франция, Бразилия и Аргентина это не нудятина) И с каких пор Португалия перестала ею быть Только вот Сантуша попрекали все, что у него 1:0 любимый счет.
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+1
0
Рівнянин (Рівне)
06.12.2022 в 23:06
Латиносам нічого не світить.Європейці сильніші.
0
-1
Alexad (Кропивницький (Киров)
06.12.2022 в 23:28
Добре, Франція ще піде під пивце як то кажуть, а от Бразилія і особливо Аргентина, то морок. Враховуйте той факт, що та сама Аргентина наприклад грає без тренера, склад ніби і класний, і зірки є, а думки на полі немає.
+1
0
Alexad (Кропивницький (Киров)
06.12.2022 в 23:29
Для мене був би ідеальний фінал Нідерланди - Португалія/Англія
0
-1
balamyt (Boston)
06.12.2022 в 23:02
После скучноватой игры Испании ..Это был праздник футбола..Португальцы оторвались на Швейцарии...и возвращаются в борьбу за Кубок и золото ЧМ 2022
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+2
-1
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
06.12.2022 в 23:01
Вот это я понимаю матч, в отличие от предыдущего автобуса с пытающимся запрыгнуть в него пассажиром инвалидом. ))
Ответить
+6
0
avatar
hrdhrd (Украина)
06.12.2022 в 22:58
Пожалуй, самый неожиданный результат в 1/8, казалось что Португалия сильнее, но чтобы настолько... Рамуш идеально дебютировал в старте, и наверное с Криштиану такой игра Португалии не была бы. Что ж, никто не вечен, наверное пора и ему, с его закадычным соперником, заканчивать со сборной после ЧМ и дать дорогу молодым. И как хорош Пепе! Этого молодого человека еще и на ЧМ 2030 увидим
Ответить
+4
0
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
06.12.2022 в 23:07
39 лет!! и гол забил. Только непонятно, что случилось с швейцарской сборной. Как то многовато пропустили.
Ответить
+3
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
06.12.2022 в 23:11
договорняк)))
+1
0
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
06.12.2022 в 23:11
Если так, то можно было поскромнее
+1
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
06.12.2022 в 23:12
там на тотал ставка была)))
+1
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
06.12.2022 в 23:13
зоммер поставил через левых людей))
0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
06.12.2022 в 22:56
в лоскуты!
Ответить
+1
-1
magnum power (БОМЖ)
06.12.2022 в 22:56
шо з обличчям у Роналду. він вболівав за іншу команду?
Ответить
+2
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
06.12.2022 в 22:57
факс ждёт
Ответить
+1
-1
avatar
hrdhrd (Украина)
06.12.2022 в 22:59
Наверное каждому сложно принять, когда тебя заменяют на более молодого, и этот молодой делает результат. Вряд ли он болел против Португалии
Ответить
+2
0
magnum power (БОМЖ)
06.12.2022 в 23:35
Роналду пішов з поля, коли команда дякувала фанатам за підтримку. він завжди вболіває лише за себе)).
+2
0
avatar
Michael-K (Івано-Франківськ)
06.12.2022 в 22:55
Ліміт моїх симпатій до Швейцарії закінчився після їх перемоги над сербами, тому вболівав за португальців. Несподівано легко вони пройшли сироїдів. Ключовою фігурою в цій збірній є тренер. Має величезний досвід, авторитет і як виявилось яйця! Викликає повагу його рішення в інтересах збірної не поставити Роналду в основі. Команда без нього розкрилась в повній мірі і у всій своїй красі. А ще дав шанс проявити себе іншим гравцям і Рамуш скористався цим в повній мірі. Молодець!Думаю, що Сантуш знайде ключі до автобуса Марокко і португальці будуть в 1/2!
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+4
0
George_D (Харьков)
06.12.2022 в 22:58
А ліміт моїх симпатій до Швейцарії закінчився після їхнього ганебного фінту з короновірусом у Лізі націй. І більше не повертався.
Ответить
+4
-1
avatar
hrdhrd (Украина)
06.12.2022 в 23:00
Вот вот. Вылетом швейцарцев удовлетворен, эти только в кабинетах побеждать могут, с помощью своих судов.
+5
0
avatar
Michael-K (Івано-Франківськ)
06.12.2022 в 23:08
Я зробив їм виключення тільки з грою проти сербів. Не хотів більше бачити на ЧС кремлівських підстилок.Вони більший блювотний рефлекс викликають ніж швейцарці.
+2
0
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hrdhrd (Украина)
06.12.2022 в 23:12
А ну сербы конечно да)
+1
0
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hrdhrd (Украина)
06.12.2022 в 23:02
Марокко измотали сегодня + неизвестно что там с капитаном. Их то Порты наверное пройдут, а дальше Англия/Франция, будет интересно.
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0
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Рівнянин (Рівне)
06.12.2022 в 23:03
Ключ простий-бить по воротах з будь-яких позицій і летіть на добивання.А там все може бути:рикошет,зрізка,рука і тд..Але тільки не так,як сьогодні грала Іспанія-крок вперед,два назад.
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