ЧМ. Португалия - Швейцария 6:1. Самба европейских бразильцев

Чемпионат Мира-2022. 1/8 финала

Лусаил. "Лусаил Стадиум"

Португалия - Швейцария 6:1

Голы: Рамуш 17, 51, 67, Пепе 33, Геррейру 55, Леау 90+2 - Аканджи 58

Португалия: Д. Кошта, Далот, Пепе, Диаш, Геррейру, Отавиу (Витинья 74), Карвалью, Бруну Фернандеш (Леау 87), Б. Силва (Невеш 81), Рамуш (Криштиану Роналду 74), Феликс (Хорта 74)

Швейцария: Зоммер, Эдимилсон, Аканджи, Шер (Комерт 46), Родригес, Варгас (Окафор 66), Джака, Фройлер (Закария 54), Соу (Сеферович 54), Шакири, Эмболо (Джашари 89)

Предупреждения: Шер 43, Комерт 59

Главный арбитр: Сесар Рамос (Мексика)

Он наконец-то решился. После всего двух матчей из последних 12-ти за сборную, в которых Криштиану Роналду забивал, после обвинений в том, что скорее мешает ей, после серии скандалов, после 70-ти процентов проголосовавших на сайте A Bola за исключение из состава. Наконец - после тех самых слов во время замены против Южной Кореи. Фернанду Сантуш наконец-то решился подвинуть КриРо. И сразу же получил лучший матч сборной в его каденции. А то и в истории.

Изначально эта дуэль считалась наиболее склонной к сюрпризу в 1/8 финала. Швейцарцы пропустили от Бразилии лишь однажды и в концовке, в Отборе пропустили лишь два мяча в восьми матчах. Хотели вернуться в 1/4 финала ЧМ впервые с 1954-го года. Верили в успех против соперника, у которого выиграли три из последних шести матчей, верили в свои опыт и собранность. И в дебюте держались четко, весьма прилично. Владение же мячом и вовсе по итогам матча выиграли. Но...

Уже первый удар по воротам Зоммера стал голевым. Феликс покатил в штрафную, Рамуш, заменивший Роналду и впервые вышедший в "старте" за сборную в карьере, прикрыл от защитника и чуть не разорвал сетку в ближней "девятке". Затем португальцы провели еще несколько неплохих атак, но пробивали издали и по центру. А 39-летний Пепе гораздо четче замкнул головой угловой Фернандеша и стал самым возрастным автором гола в плей-офф Мундиалей.

Nati могли быстро отыграть один. Кошта прервал прострел Эдимилсона неудачно, но заблокировал удар Фройлера, а Далот не позволил мячу все же закатиться в ворота. На это Рамуш ответил ударом, отбитым Зоммером. А в начале второго тайма уже забил, замкнув прострел Далота. И тут же отдал ассист Геррейру после того, как Феликс и Отавиу разыграли контратаку. Таким образом, впервые в истории Португалия забила четыре гола к 55-ой минуте на Чемпионатах Мира.

После этого уже все стало ясно. Хотя Рамуш тут же отдал ассист и чужим. При угловом. Но значения это не имело. Значения имел побег Феликса и Рамуша

в контратаку. Последний стал автором первого хет-трика кого-либо из какой-либо сборной в плей-офф Мундиаля за 32 года. Далее уже Роналду вышел и попытался забить свой первый гол в карьере в плей-офф Мундиаля (да, а у 21-летнего Рамуша уже три). Но забил из офсайда и не получил пас от Леау. Рафаэль забил сам.

Великолепное выступление "Селесао". Одно из лучших в их истории. Уж точно на крупных турнирах, исходя из стадии и соперника. Тот несколько помог им неожиданным и ошибочным переходом на тактическую схему 3-5-2 (оголив фланги против Далота, Геррейру, Феликса), но в целом прежде всего следует отметить заслуги и рекорды подопечных Сантуша. И смелость самого Сантуша. Вопрос лишь в том, сохранит ли он эту смелость на Марокко.