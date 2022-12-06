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Чемпионат мира FIFA

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Определились все пары 1/4 финала чемпионата мира. Роналду и Месси сохраняют шансы на финал

Чемпионат мира FIFA
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После 1/8 фаворитов на титул сразу несколько

Определились все пары 1/4 финала чемпионата мира. Роналду и Месси сохраняют шансы на финал

Фото: https://twitter.com/FIFAWorldCup

Новина українською

Португалия эффектно разгромила Швейцарию (6:1) в 1/8 финала чемпионата мира и присоединилась к фаворитам мундиаля. Уж очень мощно выглядели европейские бразильцы против "нати".

По итогам матча определилась последняя пара четвертьфиналистов мундиаля. Португалия сыграет с Марокко, которые несколькими часами ранее обыграли Испанию в серии пенальти.

Пары в 1/4 выглядят следующим образом:

  • Нидерланды – Аргентина. 9 декабря, 21:00.
  • Хорватия – Бразилия. 9 декабря 17:00.
  • Англия – Франция. 10 декабря, 21:00.
  • Марокко – Португалия. 10 декабря, 17:00.
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В статье: Чемпионат мира 2022
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