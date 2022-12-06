Определились все пары 1/4 финала чемпионата мира. Роналду и Месси сохраняют шансы на финал

Португалия эффектно разгромила Швейцарию (6:1) в 1/8 финала чемпионата мира и присоединилась к фаворитам мундиаля. Уж очень мощно выглядели европейские бразильцы против "нати".

По итогам матча определилась последняя пара четвертьфиналистов мундиаля. Португалия сыграет с Марокко, которые несколькими часами ранее обыграли Испанию в серии пенальти.

Пары в 1/4 выглядят следующим образом: