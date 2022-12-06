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Золотая бутса ЧМ-2022. Мбаппе в отрыве, но у него семь преследователей
Борьба за звание лучшего бомбардира турнира продолжается
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Форвард сборной Португалии Гонсалу Рамуш оформил хет-трик в игре 1/8 Чемпионата мира с Швейцарией и сразу ворвался в список лучших бомбардиров турнира. Но 21-летний форвард "Бенфики" не уникален. Помимо Рамуша, сразу восемь футболистов на Мундиале имеют по три забитых мяча в своем активе после первого раунда плей-офф и только двое из них (эквадорец Эннер Валенсия и испанец Альваро Мората) уже вылетели из турнира. Остаются Букайо Сака и Маркус Рашфорд (Англия), Оливье Жиру (Франция), Ришарлисон (Бразилия), Коди Гакпо (Нидерланды) и Лионель Месси (Аргентина).
Лидер списка бомбардиров – Киллиан Мбаппе. У французского форварда пять голов.
Обладателем Золотой бутсы ЧМ-2018 стал Харри Кейн с шестью мячами. Пока у капитана сборной Англии только один забитый гол.
С ЧМ-1982, когда была введена награда, только одному футболисту удалось забить более шести голов. На ЧМ-2002 бразильский форвард Роналдо поразил ворота соперников восемь раз.
|№
|Футболист
|Команда
|Голы (Пен.)
|Матчи
|Среднее
|1
|Килиан Мбаппе
|Франция
|5
|4
|1.25
|2
|Букайо Сака
|Англия
|3
|3
|1
|3
|Гонсалу Рамуш
|Португалия
|3
|3
|1
|4
|Оливье Жиру
|Франция
|3
|3
|1
|5
|Ришарлисон
|Бразилия
|3
|3
|1
|6
|Эннер Валенсия
|Эквадор
|3 (1)
|3
|1
|7
|Альваро Мората
|Испания
|3
|4
|0.75
|8
|Коди Гакпо
|Нидерланды
|3
|4
|0.75
|9
|Маркус Рашфорд
|Англия
|3
|4
|0.75
|10
|Лионель Месси
|Аргентина
|3 (1)
|4
|0.75
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