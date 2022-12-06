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Золотая бутса ЧМ-2022. Мбаппе в отрыве, но у него семь преследователей

Чемпионат мира FIFA
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Борьба за звание лучшего бомбардира турнира продолжается

Золотая бутса ЧМ-2022. Мбаппе в отрыве, но у него семь преследователей

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Форвард сборной Португалии Гонсалу Рамуш оформил хет-трик в игре 1/8 Чемпионата мира с Швейцарией и сразу ворвался в список лучших бомбардиров турнира. Но 21-летний форвард "Бенфики" не уникален. Помимо Рамуша, сразу восемь футболистов на Мундиале имеют по три забитых мяча в своем активе после первого раунда плей-офф и только двое из них (эквадорец Эннер Валенсия и испанец Альваро Мората) уже вылетели из турнира. Остаются Букайо Сака и Маркус Рашфорд (Англия), Оливье Жиру (Франция), Ришарлисон (Бразилия), Коди Гакпо (Нидерланды) и Лионель Месси (Аргентина).

Лидер списка бомбардиров – Киллиан Мбаппе. У французского форварда пять голов.

Обладателем Золотой бутсы ЧМ-2018 стал Харри Кейн с шестью мячами. Пока у капитана сборной Англии только один забитый гол.

С ЧМ-1982, когда была введена награда, только одному футболисту удалось забить более шести голов. На ЧМ-2002 бразильский форвард Роналдо поразил ворота соперников восемь раз.

Футболист Команда Голы (Пен.) Матчи Среднее
1 Килиан Мбаппе Франция 5 4 1.25
2 Букайо Сака Англия 3 3 1
3 Гонсалу Рамуш Португалия 3 3 1
4 Оливье Жиру Франция 3 3 1
5 Ришарлисон Бразилия 3 3 1
6 Эннер Валенсия Эквадор 3 (1) 3 1
7 Альваро Мората Испания 3 4 0.75
8 Коди Гакпо Нидерланды 3 4 0.75
9 Маркус Рашфорд Англия 3 4 0.75
10 Лионель Месси Аргентина 3 (1) 4 0.75
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В статье: Лионель Месси Оливье Жиру ЧМ-2022 Маркус Рашфорд Килиан Мбаппе Ришарлисон Чемпионат мира 2022 Букайо Сака Гонсалу Рамуш Коди Гакпо
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