Золотая бутса ЧМ-2022. Мбаппе в отрыве, но у него семь преследователей

Форвард сборной Португалии Гонсалу Рамуш оформил хет-трик в игре 1/8 Чемпионата мира с Швейцарией и сразу ворвался в список лучших бомбардиров турнира. Но 21-летний форвард "Бенфики" не уникален. Помимо Рамуша, сразу восемь футболистов на Мундиале имеют по три забитых мяча в своем активе после первого раунда плей-офф и только двое из них (эквадорец Эннер Валенсия и испанец Альваро Мората) уже вылетели из турнира. Остаются Букайо Сака и Маркус Рашфорд (Англия), Оливье Жиру (Франция), Ришарлисон (Бразилия), Коди Гакпо (Нидерланды) и Лионель Месси (Аргентина).

Лидер списка бомбардиров – Киллиан Мбаппе. У французского форварда пять голов.

Обладателем Золотой бутсы ЧМ-2018 стал Харри Кейн с шестью мячами. Пока у капитана сборной Англии только один забитый гол.

С ЧМ-1982, когда была введена награда, только одному футболисту удалось забить более шести голов. На ЧМ-2002 бразильский форвард Роналдо поразил ворота соперников восемь раз.