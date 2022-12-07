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Роналду нашли замену, а тика-така снова проиграла. Дайджест ЧМ-2022
Говорим о главных итогах дня Мундиаля в Катаре
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Вероятно, вторничный день стал одним из самых ярких на данном Мундиале. Да, лишь в одном из двух матчей были забиты голы, за то их было сразу семь. Но и безголевой матч не назвать плохим - он подарил эмоции, а также вылет фаворита в игре против дерзкого Марокко.
Результаты дня
Марокко - Испания 0:0 (с.п. 3:0)
Вот и первая потеря фаворита в рамках плей-офф. После того как испанцы в первом туре уничтожили Коста-Рику, казалось, что команда Энрике будет иметь шанс взять золото Мундиаля. Нам показалось. Тики-така не принесла ничего, кроме рекордов по владению и передачам, а уже первый соперник в плей-офф по делу наказал команду Энрике.
Achraf Hakimi celebrating with his mother after defeating Spain in the Round of 16 is everything ❤️???????? pic.twitter.com/XPiBNtHpNc— ESPN FC (@ESPNFC) December 6, 2022
Нельзя сказать, что Марокко переиграло испанцев, но их стиль куда более осмысленный и куда лучше подходит для плей-офф ЧМ. А стальные нервы африканцев во время пенальти - это просто нечто. Справедливейший проход андердога.
Португалия - Швейцария 6:1
А вот это было что-то странное. И что-то прекрасное, правда в исполнении всего одной команды. Казалось, что прагматичные швейцарцы смогут создать максимально неприятные условия для соперника, однако хитрый Сантуш все это просчитал и сделал всего один ход - оставил в запасе Роналду. И началось.
DON'T SLEEP ON PORTUGAL ???? pic.twitter.com/j6LkxWSGra— GOAL (@goal) December 6, 2022
Решение коуча оказалось на сто процентов верным, ведь вышедший вместо Криштиану юный Гонсало Рамуш забил. Трижды. А кроме него еще столько раз забили товарищи. И на этом фоне один точный удар Швейцарии выглядит совсем неубедительно.
Гол дня
В принципе, нельзя сказать, что какой-то из голов заставил нас кричать от удовольствия, но своего фаворита мы выбрали. Удар Геррейру, который стал четвертым точным по воротам Зоммера, получился после почти идеально быстрой атаки. Игроки “европейских бразильцев”, как пружина разомкнулись со своей половины на чужую, быстро преодолев почти все поле. Финальный пас, к слову, на счету автора хет-трика. Рамуш и тут успел удивить.
Герои дня
Во вторник случилось два хет-трика, а значит и выбрать нужно двоих героев. Во-первых, конечно же, звание героя заслужил Яссин Буну. Кипер Марокко в группе пропустил лишь один гол, а в матче плей-офф против испанцев удерживал ворота на замке на протяжении 120 минут. Более того, после он провел идеальную серию пенальти, не пропустив ни разу после трех ударов соперника.
Morocco's keeper Bono has conceded only ONE goal in the 2022 World Cup including a penalty shootout. ❤️????????#TelegraphFootball #FIFAWorldCup pic.twitter.com/EJP9GoRmrN— Telegraph Football (@TeleFootball) December 6, 2022
Вторым героем стал Гонсало Рамуш. Форвард португальцев неожиданно для многих оказался в основе, и так же неожиданно зажег, набрав четыре голевых действия. На счету юного форварда первый хет-трик на нынешнем ЧМ, а его трансферная стоимость точно взлетела в два, а то и в три раза. Где-то улыбаются боссы “Бенфики”.
Неудачник дня
Луис Энрике говорил, что его игроки за последний год исполнили более тысячи пенальти в рамках подготовки к Мундиалю. Не помогло. Луис Энрике не взял на ЧМ Тьяго Альканатару и Серхио Рамоса, которые, судя по всему, не подходят под его стиль. Просчитался. Луис Энрике так и не придумал ничего более интересного, нежели ли перекатывать мяч от игрока к игроку на протяжении 120 минут против Марокко. Его команда по делу вылетела, выиграв на ЧМ лишь один матч из четырех. Кажется, мы нашли неудачника дня.
Luis Enrique told his Spain side to practice 1,000 penalties before the World Cup.— ESPN UK (@ESPNUK) December 6, 2022
They scored zero in their shootout with Morocco ???? pic.twitter.com/v5ohTgF00n
Выходные дня
Матчем Португалия - Швейцария была завершена стадия 1/8 финала нынешнего ЧМ. Зрители узнали не только все пары четвертьфинала, но и получили возможность передохнуть. На ближайшие два дня матчи Мундиаля встают на паузу, а следующий поединок состоится лишь девятого декабря. Для удобства, дублируем пары будущей стадии:
- Нидерланды – Аргентина. 9 декабря, 21:00
- Хорватия – Бразилия. 9 декабря 17:00
- Англия – Франция. 10 декабря, 21:00
- Марокко – Португалия. 10 декабря, 17:00
As quartas de final estão definidas! ????— Copa do Mundo FIFA ???? (@fifaworldcup_pt) December 6, 2022
Os quatro times que vão passar para a semi serão:
1. ___________
2. ___________
3. ___________
4. ___________#CopaDoMundoFIFA #Qatar2022 pic.twitter.com/y1szt5JyMs
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