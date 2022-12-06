Уничтожение с россыпью достижений. Португалия - Швейцария 6:1. Обзор матча и видео голов

Португалия в матче 1/8-й финала чемпионата мира 2022 уничтожила Швейцарию, попутно установив сразу несколько достижений. Пепе стал самым старым автором гола в плей-офф турнира, Португалия быстрее всего в своей истории забили четыре гола в матче Мундиаля (за 55 минут), Рамуш стал только вторым игроком в истории чемпионата мира, кто оформил хет-три в своем дебютном выходе в основе.

А Швейцария в третий раз подряд остановилась на Мундиалях на стадии 1/8-й финала.

Смотрите, как это было, в видеообзоре матча Португалия – Швейцария.

Чемпионат Мира-2022. 1/8 финала

Лусаил. "Лусаил Стадиум"

Португалия - Швейцария 6:1

Голы: Рамуш 17, 51, 67, Пепе 33, Геррейру 55, Леау 90+2 - Аканджи 58