Сантуш поздравил команду с победой в 1/8 и заявил что конфликт с Роналду улажен: Теперь нужно опустится на землю

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш прокомментировал разгромную победу своей команды над Швейцарией (6:1) в 1/8 финала чемпионата мира. Он остался доволен игрой, но заявил, что стоит успокоится.

"Хорошее выступление, отличная игра, игроков можно поздравить. Теперь необходимо спуститься на землю. Было здорово, просто отлично, но впереди еще три игры (для победы на турнире), а через четыре дня еще одна", – сказал он во время флеш-интервью после матча.

Он ответил на вопрос, что заставило его отказаться от Криштиану Роналду в пользу Гонсалу Рамуша, оформившего хет-трик и отдавшего результативный пас:

"Характеристики игры, это разные игроки. Далот тоже вышел в основе, а Канселу нет, это связано с тем, что я думал о динамике игры. Конфликт? Ничего страшного, мы дружим много лет. Все полностью исправлено, и он подал пример настоящего капитана.

Также Сантуш прокомментировал соперника в 1/4 финала турнира, сборную Марокко, с которой предстоит сыграть уже в субботу, 10 декабря.

"Не стоит делать никаких прогнозов. Я хорошо помню трудности, с которыми мы столкнулись на ЧМ-2018 (победа над Марокко со счетом 1:0 на групповом этапе)", – закончил Сантуш.

Похоже, конфликт с Роналду действительно улажен и Криштиану отстутствовал в основе по спортивным причинам.

Отметим, что SofaScore поместил Роналду в сборную худших футболистов группового этапа чемпионата мира по средней оценке за матч. Пока Криштиану забил один гол с пенальти в первом туре против Ганы.