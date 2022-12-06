Впервые от начала чемпионата мира 2022 на турнире будут свободные от футбола дни

Чемпионат мира 2022 стартовал 20-го ноября и с тех пор футбольные матчи проходили каждый день (по четыре игры в день, затем – по две). Впервые от начала Мундиаля на турнире будет пауза.

Свободными от футбола будут два дня между 1/8-й финала и четвертьфиналами. Это среда, седьмое декабря, и четверг, восьмое декабря. А уже девятого декабря двумя матчами стартует стадия 1/4-й.

Напомним, что до сих пор в турнире принимают участие восемь сборных: Англия, Франция, Аргентина, Нидерланды, Португалия, Марокко, Бразилия и Хорватия. Пары четвертьфинала – ЗДЕСЬ >>>