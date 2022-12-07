Рамуш: Роналду поговорил со мной, как говорит со всеми остальными. Всё хорошо

Гонсалу Рамуш, оформивший 3+1 в матче против Швейцарии в 1/8 финала чемпионата мира прокомментировал победу. "Не мне решать, выйду ли я в старте в четвертьфинале", – сказал Рамуш.

"Все происходит очень быстро, и теперь нам надо сосредоточиться на следующем матче.

Не мне решать, выйду ли я в стартовом составе в четвертьфинале. Мне нужно работать с максимальной самоотдачей – и тогда будет видно.

Криштиану Роналду поговорил со мной, как говорит со всеми остальными. Он наш капитан и всегда старается помочь. Все прошло очень хорошо", – закончил нападающий.

Рамуш стал первым автором хет-трика на этом чемпионате мира.

Также Гонсалу первый со времен Клозе игрок, забивший хет-трик в своем дебютном стартовом матче на чемпионате мира.