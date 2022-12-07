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Рамуш: Роналду поговорил со мной, как говорит со всеми остальными. Всё хорошо
В раздевалке нет конфликтов?
Фото: twitter.com/FIFAWorldCup
Гонсалу Рамуш, оформивший 3+1 в матче против Швейцарии в 1/8 финала чемпионата мира прокомментировал победу. "Не мне решать, выйду ли я в старте в четвертьфинале", – сказал Рамуш.
"Все происходит очень быстро, и теперь нам надо сосредоточиться на следующем матче.
Не мне решать, выйду ли я в стартовом составе в четвертьфинале. Мне нужно работать с максимальной самоотдачей – и тогда будет видно.
Криштиану Роналду поговорил со мной, как говорит со всеми остальными. Он наш капитан и всегда старается помочь. Все прошло очень хорошо", – закончил нападающий.
Рамуш стал первым автором хет-трика на этом чемпионате мира.
Также Гонсалу первый со времен Клозе игрок, забивший хет-трик в своем дебютном стартовом матче на чемпионате мира.
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