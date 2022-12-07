  1. UA-Футбол ⚽
  2. Чемпионат мира FIFA
  3. Рамуш: Роналду поговорил со мной, как говорит со всеми остальными. Всё хорошо
В тренде
Чемпионат мира FIFA
Чемпионат мира FIFA

Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Рамуш: Роналду поговорил со мной, как говорит со всеми остальными. Всё хорошо

Чемпионат мира FIFA
(1 голосов)

В раздевалке нет конфликтов?

Рамуш: Роналду поговорил со мной, как говорит со всеми остальными. Всё хорошо

Фото: twitter.com/FIFAWorldCup

Новина українською

Гонсалу Рамуш, оформивший 3+1 в матче против Швейцарии в 1/8 финала чемпионата мира прокомментировал победу. "Не мне решать, выйду ли я в старте в четвертьфинале", – сказал Рамуш.

"Все происходит очень быстро, и теперь нам надо сосредоточиться на следующем матче.

Не мне решать, выйду ли я в стартовом составе в четвертьфинале. Мне нужно работать с максимальной самоотдачей – и тогда будет видно.

Криштиану Роналду поговорил со мной, как говорит со всеми остальными. Он наш капитан и всегда старается помочь. Все прошло очень хорошо", – закончил нападающий.

Рамуш стал первым автором хет-трика на этом чемпионате мира.

Также Гонсалу первый со времен Клозе игрок, забивший хет-трик в своем дебютном стартовом матче на чемпионате мира.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Криштиану Роналду Португалия Швейцария Гонсалу Рамуш
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
record.pt

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде