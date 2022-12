Известны лучшие игроки матчей Марокко – Испания и Португалия – Швейцария в 1/8 финала чемпионата мира

Марокко в серии послематчевых пенальти всухую обыграла Испанию (0:0, пен. 3:0), а Португалия разгромила Швейцарию (6:1) в матчах последнего игрового дня 1/8 финала чемпионата мира. Героями матчей безальтернативно стали Боно и Гонсалу Рамуш.

Они и получили звания лучшим игрокам встречи.

Боно не пропустил ни одного удара с 11-ти метров, а Рамуш оформил 3+1 в своем первом матче на чемпионате мира в основе.

???? On the night when Morocco enter uncharted territory, Yassine Bounou is the hero.



Tonight’s @Budweiser Player of the Match sends Morocco to their first ever #FIFAWorldCup quarter-final.



???????? #MARESP ???????? #POTM #YoursToTake #BringHomeTheBud pic.twitter.com/4Z5n2feaVY