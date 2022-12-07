Тренер Швейцарии: Нам грустно и от результата, и от того, как мы играли

Главный тренер сборной Швейцарии Мурат Якин высказался по поводу поражения от Португалии (1:6) в матче 1/8 финала чемпионата мира-2022.

"Мы перешли на тройку защитников при владении, а в обороне на своей трети поля сначала мы играли четверками, но после первого пропущенного гола поняли, что наша стратегия не работает. В полузащите у нас тоже было четыре игрока, но нам нужно было более качественное владение и лучший контроль мяча. Соперник оказался сильнее, быстрее и агрессивнее в атаке. Мы должны принять это и поздравить Португалию с победой.

Конечно, проигрывать тяжело, нам грустно и от результата, и от того, как мы играли. И от того, что некоторые игроки, переболев простудными заболеваниями, все-таки не смогли выйти на свой максимум – Эльведи, Шер, Видмер. Более того, именно по этой причине мы не могли использовать всех игроков. И хотя у меня нет претензий к нашей беговой работе, этого было недостаточно – соперник был подготовлен лучше нас. Конечно, мы хотели войти в историю, впервые выйдя в четвертьфинал, мы показывали красивый футбол на групповом этапе, но столкнулись с более сильным соперником.

Мы хотели сделать больше, но не смогли – однако можем гордиться тем, что сделали на этом чемпионате мира. Видим, лучшие команды добиваются успехов в турнире, а мы проиграли игру, но это не значит, что мы должны быть пессимистами и критиковать все и всех. Настрой у команды был нормальный, игроки хотели продолжать побеждать, но приходится признать, что Португалия нас переиграла. Это то, что нужно принять, оставить позади и с нетерпением ждать реванша", - сказа Якин.