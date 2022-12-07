"Это позор". Капитан сборной Испании высказался о поражении от Марокко

Полузащитник и капитан сборной Испании Серхио Бускетс подвел итоги матча с Марокко (0:0, 0:3 по пенальти) в 1/8 финала чемпионата мира-2022.

"Это позор. Все решалось в серии пенальти, самым жестоким способом. Это была сложная игра. Мы пытались истощить их, изменить игру, пытались двигаться.

Мы потеряли везение в конце самого матча. Если ты не забиваешь три пенальти, то тяжело выиграть. Мы заслуживали победить сегодня и квалифицироваться в четвертьфинал", – цитирует Бускетса пресс-служба ФИФА.