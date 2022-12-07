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"Это позор". Капитан сборной Испании высказался о поражении от Марокко
Все решилось в серии пенальти
Полузащитник и капитан сборной Испании Серхио Бускетс подвел итоги матча с Марокко (0:0, 0:3 по пенальти) в 1/8 финала чемпионата мира-2022.
"Это позор. Все решалось в серии пенальти, самым жестоким способом. Это была сложная игра. Мы пытались истощить их, изменить игру, пытались двигаться.
Мы потеряли везение в конце самого матча. Если ты не забиваешь три пенальти, то тяжело выиграть. Мы заслуживали победить сегодня и квалифицироваться в четвертьфинал", – цитирует Бускетса пресс-служба ФИФА.
Напомним, Испания в матче против Марокко проиграла 4-ю из своих пяти серий пенальти в истории на чемпионате мира. Это худший результат среди всех команд на Мундиалях.
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