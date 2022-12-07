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"Это позор". Капитан сборной Испании высказался о поражении от Марокко

Чемпионат мира FIFA
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Все решилось в серии пенальти

"Это позор". Капитан сборной Испании высказался о поражении от Марокко

Новина українською

Полузащитник и капитан сборной Испании Серхио Бускетс подвел итоги матча с Марокко (0:0, 0:3 по пенальти) в 1/8 финала чемпионата мира-2022.

"Это позор. Все решалось в серии пенальти, самым жестоким способом. Это была сложная игра. Мы пытались истощить их, изменить игру, пытались двигаться.

Мы потеряли везение в конце самого матча. Если ты не забиваешь три пенальти, то тяжело выиграть. Мы заслуживали победить сегодня и квалифицироваться в четвертьфинал", – цитирует Бускетса пресс-служба ФИФА.

Напомним, Испания в матче против Марокко проиграла 4-ю из своих пяти серий пенальти в истории на чемпионате мира. Это худший результат среди всех команд на Мундиалях.

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В статье: Серхио Бускетс Испания Марокко Чемпионат Мира-2022
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Источник:
fifa.com

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