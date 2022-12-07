Девушка Роналду: Жаль, что мы не насладились лучшим игроком мира все 90 минут

Во вторник, 6 декабря, сборная Португалии одержала разгромную победу над Швейцарией (6:1) в матче 1/8 финала чемпионата мира-2022.

На стадион "Лусаил" в Катаре поддержать португальского нападающего Криштиану Роналду пришла и его девушка Джорджина Родригес. К сожалению, ее любимый человек начал поединок на скамейке запасных, выйдя на замену лишь в концовке матча.

"Поздравляю, Португалия. Пока 11 игроков пели гимн, все камеры были отправлены на тебя. Как жаль, что мы не смогли насладиться лучшим игроком мира в течение 90 минут. Болельщики не переставали выкрикивать твое имя. Я надеюсь, что бог и твой дорогой друг Фернанду будут и дальше идти рядом и подарят нам еще одну волнующую ночь", - написала девушка в своих соцсетях.

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Напомним, в четвертьфинале чемпионата мира-2022 Португалия встретится с Марокко. Игра состоится 10 декабря.