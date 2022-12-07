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Девушка Роналду: Жаль, что мы не насладились лучшим игроком мира все 90 минут

Чемпионат мира FIFA
(1 голосов)

Джорджина Родригес разгневана отсутствием любимого

Девушка Роналду: Жаль, что мы не насладились лучшим игроком мира все 90 минут

Фото: instagram.com/georginagio

Новина українською

Во вторник, 6 декабря, сборная Португалии одержала разгромную победу над Швейцарией (6:1) в матче 1/8 финала чемпионата мира-2022.

На стадион "Лусаил" в Катаре поддержать португальского нападающего Криштиану Роналду пришла и его девушка Джорджина Родригес. К сожалению, ее любимый человек начал поединок на скамейке запасных, выйдя на замену лишь в концовке матча.

"Поздравляю, Португалия. Пока 11 игроков пели гимн, все камеры были отправлены на тебя.

Как жаль, что мы не смогли насладиться лучшим игроком мира в течение 90 минут. Болельщики не переставали выкрикивать твое имя. Я надеюсь, что бог и твой дорогой друг Фернанду будут и дальше идти рядом и подарят нам еще одну волнующую ночь", - написала девушка в своих соцсетях.

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Напомним, в четвертьфинале чемпионата мира-2022 Португалия встретится с Марокко. Игра состоится 10 декабря.

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В статье: Криштиану Роналду Португалия Марокко Чемпионат Мира-2022 Джорджина Родригес
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Комментарии (6)
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Барселиниуc (землянин)
07.12.2022 в 14:15
Если эта Жоржина мать его детей, то почему она до сих пор девушка?
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MaximSK (Киев)
07.12.2022 в 14:15
Интересы команды должны быть выше чем интересы игрока, должна радоваться победе Португалии, хотя я хорошо отношусь к Роналду, хочу чтобы он играл в основе
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0
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Барселиниуc (землянин)
07.12.2022 в 14:13
Тупая курица.
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ещё не специалист (Кривой Рог)
07.12.2022 в 13:07
про реакцію "його дорогого друга" Фернандо щось тиша...
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0
0
C_Ballack (Днепр)
07.12.2022 в 12:30
На мужика похожа.
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+2
0
Sisiha (Львов)
07.12.2022 в 11:52
А кого она имела ввиду?
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+2
0

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