Защитники также атакуют. Символическая сборная 1/8 финала Чемпионата Мира

1/8 финала Чемпионата Мира позади, и самое время составить её Символическую сборную. В отличие от группового турнира, эта стадия была богата на голы и ассисты, в том числе игроков обороны. Потому в сборной доминируют игроки, отличившиеся в атаке.

Вратарь

Доминик Ливакович (Хорватия)

Можно до хрипоты спорить, кто был круче в этом раунде - Ливакович или марокканец Яссин Буну. Но все же хорват отбил на один удар больше в серии пенальти и стал третьим в истории на Чемпионатах Мира, кто отбивает три. Он стал первым в истории, кто отбил два первых. Сделал все это не случайно, ведь, вместе с этими тремя, отбил десять из 21-го последнего в карьере. И он до серии работал чуть побольше, чем Боно.

Насчет уроженца Задара, то есть земляка Луки Модрича и предыдущего первого вратаря сборной Даниэля Субашича, в Хорватии всегда были скептичны. Да даже его выступление в третьем туре группового турнира против Бельгии оценили не слишком высоко. Скептичны и в Европе, потому в 27 лет он все еще в загребском "Динамо". Но после такого выступления официальная страница "Динамо" назвала его "Святым Домиником", а хорватская пресса подхватила.

Защитники

Дензел Думфриз (Нидерланды)

На Евро он блестяще играл в групповом турнире, но растворился в первом же матче плей-офф вместе со всей сборной. Здесь в групповом турнире он не выделялся, из-за чего сборная играла медленно, уныло, а эксперты даже начали предлагать заменить его. Но в 1/8 прорвало. Два ассиста, гол, звание лучшего игрока матча, поцелуй от Луи ван Гаала на пресс-конференции. Даже небольшой парад сборной на входе в гостиницу открывал Мемфис Депай с маской Думфриза.

В схеме с тремя центральными защитниками латерали имеют критическое значение. Они могут выиграть матч и проиграть его, и их умение вовремя прорываться вперед крайне важно. Против США, начавшего матч хорошо, Думфриз отработал блестяще. Ни предвидеть его рывки в контратаках, ни остановить их уже после начала никто не мог.

Результат - первый голландец с двумя ассистами в первом тайме матча Чемпионата Мира, третий с тремя очками по схеме "гол+пас" за матч после Кройфа и Ренсенбринка. Первый игрок любой сборной с двумя ассистами в первом тайме в плей-офф Мундиаля с 2002-го года.

Ромен Саисс (Марокко)

Марокканцы пропустили на этом турнире всего один мяч. Включая серию пенальти. Да и тот был автоголом Наифа Агера, не имевшим значения. Агер и Саисс сформировали блестящий тандем центральных защитников, лучший на турнире, чётко остановивший и Испанию. Наиф, правда, не выдержал, покинув поле из-за травмы на 84-ой минуте, но капитан блестяще отработал и за него. Справился и с переходом по ходу матча на 5-3-2, возглавив оборону и в таком варианте.

Ещё три года назад он играл в центре поля, а не обороны и называл своим кумиром Серхио Бускетса. Вчера Ромен остановил и его и весь испанский генератор поперечных передач. Без мяча (24 процента владения) пришлось очень много обороняться, но получилось практически идеально.

Пепе (Португалия)

Фернанду Сантуш явно рисковал. В центре обороны на этом турнире у него могут играть лишь Диаш, Данилу, а также 18-летний Силва и 39-летний Пепе. Причём последний приехал на турнир травмированным и вполне мог отсидеть его за спинами первых двух. Но Данилу травмировался после первого тура, освободив место ветерану. И ветеран сполна воспользовался шансом. Став самым возрастным автором гола в плей-офф Чемпионатов Мира.

Разумеется, матч против Швейцарии выиграла не оборона, а атака Португалии. И после гола Пепе соперник чуть не отыгрался из-за бардака в штрафной. Тем не менее, выступление защитника, его прыжок и удар головой, причём в момент, когда счёт матча был 1:0 и его судьба вовсе не решена, немало стоят.

Рафаэль Геррейру (Португалия)

Геррейру также повезло с травмами. Первым левым защитником Португалии на турнире должен был стать Мендеш, и Рафаэль просто пригревал ему место, пока не очухается. Но тот так и не очухался. О чем "Селесао" вряд ли сожалеет.

Создавалось ощущение, что Рафаэль в последние годы остановился в развитии в дортмундской "Боруссии", но как раз вчера он показал, насколько современный защитник. Он делал ту же работу, что и Думфриз. И это при том, что сзади прикрыли не три центральных защитника, а всего два. То есть действовал смело, даже авантюрно. Что привело к завершенной контратаке мощным ударом, пасу на ход Леау на фланге, который другой Рафаэль завершил голом.

Полузащитники

Джуд Беллингэм (Англия)

Первые 37 минут матча против Сенегала были весьма тяжёлыми для Англии. Она уступала по игре и должна была пропускать. Но на 38-ой Беллингэм начал движение со своей половины поля из центра на левый фланг без мяча, получил мяч уже на скорости, прорвался и прострелил на Хендерсона. А в добавленное время тайма он отобрал мяч возле своей штрафной, продрался мимо соперника в центре поля и отдал мимо троих вперёд Фодену. Тому оставалось лишь разыграть с Кейном.

Следует отметить также его лидерство на поле по попыткам прорыва на дриблинге. Шесть, в два раза больше, чем у кого-либо другого. И по отборам - четыре.

Трансферная стоимость 19-летнего опорника лишь возрастает.

Лукас Пакета (Бразилия)

Волнообразный Чемпионат Мира для Лукаса. Вначале из-за травмы Неймара он практически получил позицию "десятки" в сборной. Но не воспользовался шансом, да и вынужден был покинуть поле в перерыве матча против Швейцарии. Теперь Неймар вернулся и отодвинул Пакету в центр поля, на неудобную позицию одного из двух опорников. И такой состав вызывал сомнения в плане баланса.

Впрочем, как оказалось, такой состав впервые на турнире запустил настоящую Бразилию. В которой Лукас отлично поддержал игровой баланс. Он прикрывал феерящих атакеров, отчаянно работал в отборе, дирижировал в центре поля, почти не ошибаясь. Также пытался подключаться в атаку. И в итоге забил, подключившись вторым темпом и замкнув. Мог забить и ещё один.

Игрок матча по версии Sofascore, нашедшего в себе смелость и ум поставить его выше игроков атаки.

Килиан Мбаппе (Франция)

Что ещё можно сказать о нем? Игроки сборной Польши признавали, что для остановки Килиана им понадобятся мотоциклы. Не факт, что даже они помогли бы. С таким резким стартом он мог бы и побороться за высокие достижения в спринтерском беге. А ведь ещё и делает это с мячом. При этом поляков снес прежде всего даже не скоростью, а умом и хладнокровием. Если сохранит и их - его не удержать.

Проникающий пас Жиру, открывшему счет, не слишком быстрое подключение в контратаку, так, что его даже не заметили, затем выдержанная пауза и классный удар. Ну и на десерт ещё один классный удар уже "просто" на ровном месте. Он заставляет футбол выглядеть неимоверно простым и лёгким.

Жоау Феликс (Португалия)

Жоау решил немного подражать Роналду. Разговоры о том, что желает немедленно, в январе, покинуть мадридский "Атлетико", могли помешать сборной. В целом его талант и в клубе, и в сборной, казалось, разбазаривается, утекает с каждым днем. Но на этом турнире он наконец-то развернулся. Особенно - в 1/8 финала.

Номинально он играл на левом фланге атаки. Но на самом деле был везде. На обоих флангах и в центре, помогал отбирать и начинать атаки на своей половине поля. Его пас вразрез на Рамуша создал первый гол, он развернул контратаки, приведшие к четвертому и пятому голам, в пятом идеально оставив Рамуша перед воротами.

Заслуженно выигрывать конкуренцию за место в составе у Рафаэля Леау дорогого стоит.

Винисиус Жуниор (Бразилия)

Выбор между игроками атаки Бразилии очень сложен, но все же Винисиус настолько издевался над обороной Южной Кореи, что его невозможно не отметить. Как невозможно не отметить его хладнокровие, когда забивал первый гол команды в матче. На него бросались четверо, ждал вратарь, но Вини выдержал паузу и хладнокровно забросил мяч мимо них.

Именно хладнокровия во время всех созданных моментов в "Реале" ему и не хватало. До сих пор немного не хватает. Когда приобретёт его - станет страшным игроком. Еще одним Мбаппе.

Нападающий

Гонсалу Рамуш (Португалия)

Криштиану Роналду не забил ни одного гола в плей-офф Чемпионатов Мира в своей карьере. Гонсалу сдвинул его, впервые вышел в стартовом составе за сборную - и сделал хет-трик. Стал первым автором хет-трика в плей-офф ЧМ с 1990-го года. Такой сценарий невозможно написать. Его может написать только футбол, только жизнь. Удар, чуть не разорвавший ближнюю "девятку", замыкание прострела, завершение контратаки подсечкой. Еще и ассист Геррейру в контратаке.

Гонсалу ещё в начале сезона объявили наследником Дарвина Нуньеса, следующей большой продажей "Бенфики". Правда, в Лиге Чемпионов он ничего такого ещё не показал, правду говоря, будучи весьма незаметным во время замечательного группового турнира команды. Но было ясно, что вскоре его прорвет. Нужна была лишь возможность, нужны были лишь игровые минуты на поле.

Неплохому игроку Роман Яремчук проиграл конкуренцию в "Бенфике", не правда ли?

Запасные

Буну (Марокко), Агер (Марокко), Хакими (Марокко), Блинд (Нидерланды), Хендерсон (Англия), Месси (Аргентина), Ришарлисон (Бразилия), Фоден (Англия), Жиру (Франция)

Главный тренер

Фернанду Сантуш (Португалия)

Уже за смелость против Криштиану он заслуживает титул. А ведь ещё и эта смелость оправдалась наилучшим образом, принесла наибольший разгром в 1/8 финала Чемпионатов Мира с тех пор, как эту стадию вообще вновь начали играть (1986-ой год). Принесла лучшую игру в каденции самого тренера и одну из лучших в истории Португалии. Еще и добавить то, что выпустил не второго форварда в иерархии Андре Силву и не начал мудрить с "фальшивой девяткой", а дал шанс молодому.

Добавим также игру Феликса в тактическом плане и выход Далота вместо Канселу, чего никто не ожидал. Смелость в возвращении к игре лишь с одним чистым опорником, хотя против Ганы в первом туре это работало плохо и с тех пор с начала матча не применялось.

Сантуш наконец-то начал думать и принимать тяжёлые решения, а не просто плыть по течению. И результат налицо.