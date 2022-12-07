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Родри: Хотел бы я, чтобы высшие силы помогли нам с пенальти
Испанец считает, что команда заслуживала пройти дальше
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник сборной Испании Родри прокомментировал поражение от Марокко (0:0, 0:3 пенальти) в матче 1/8 финала чемпионата мира-2022.
"Мы ожидали, что команда соперника снова всеми игроками будет по линии мяча. Такой футбол раздражает, потому что тяжело играть. Я хотел бы пройти дальше, хотел бы, чтобы высшие силы помогли нам с пенальти, потому что мы заслужили пройти дальше. Мы отдали все силы, но получилось то, что вышло.
Футбол не понимает, что такое справедливость, он понимает только одно – когда мяч в воротах. Несмотря на то, что говорят некоторые люди, пенальти – это лотерея. Я благодарю всех, кто нас поддерживал, мы отдали все, но победить не смогли", - цитирует Родри Mundo Deportivo.
Напомним, Испания в матче против Марокко проиграла 4-ю из своих пяти серий пенальти в истории на чемпионате мира. Это худший результат среди всех команд на Мундиалях.
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