Родри: Хотел бы я, чтобы высшие силы помогли нам с пенальти

Полузащитник сборной Испании Родри прокомментировал поражение от Марокко (0:0, 0:3 пенальти) в матче 1/8 финала чемпионата мира-2022.

"Мы ожидали, что команда соперника снова всеми игроками будет по линии мяча. Такой футбол раздражает, потому что тяжело играть. Я хотел бы пройти дальше, хотел бы, чтобы высшие силы помогли нам с пенальти, потому что мы заслужили пройти дальше. Мы отдали все силы, но получилось то, что вышло.

Футбол не понимает, что такое справедливость, он понимает только одно – когда мяч в воротах. Несмотря на то, что говорят некоторые люди, пенальти – это лотерея. Я благодарю всех, кто нас поддерживал, мы отдали все, но победить не смогли", - цитирует Родри Mundo Deportivo.