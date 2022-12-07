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Полиция арестовала двух мужчин, подозреваемых в ограблении дома Стерлинга

Чемпионат мира FIFA
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Вингер был вынужден вернутся в Англию во время ЧМ-2022

Полиция арестовала двух мужчин, подозреваемых в ограблении дома Стерлинга

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Полиция арестовала двух мужчин, которые подозреваются в ограблении дома вингера "Челси" и сборной Англии Рахима Стерлинга.

Согласно данным журналиста Майка Кигана, для задержания воров были задействованы вертолет и кинологический отряд. Во время вооруженного ограбления его дома в Лондоне дома были невеста игрока и трое их детей. Украденное преступниками оценивалось в 300 тысяч фунтов.

Напомним, что из-за этого происшествия Стерлинг покинул расположение национальной команды на чемпионате мира в Катаре, пропустив матч 1/8 финала против команды Сенегала (3:0).

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В статье: Англия Рахим Стерлинг
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Источник:
Mike Keegan

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