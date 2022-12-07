Полиция арестовала двух мужчин, подозреваемых в ограблении дома Стерлинга

Полиция арестовала двух мужчин, которые подозреваются в ограблении дома вингера "Челси" и сборной Англии Рахима Стерлинга.

Согласно данным журналиста Майка Кигана, для задержания воров были задействованы вертолет и кинологический отряд. Во время вооруженного ограбления его дома в Лондоне дома были невеста игрока и трое их детей. Украденное преступниками оценивалось в 300 тысяч фунтов.

Напомним, что из-за этого происшествия Стерлинг покинул расположение национальной команды на чемпионате мира в Катаре, пропустив матч 1/8 финала против команды Сенегала (3:0).