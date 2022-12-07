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Президент ФИФА назвал групповой этап ЧМ-2022 в Катаре лучшим в истории
Функционер всем доволен
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Президент ФИФА Джанни Инфантино рассказал о том, что матчи ЧМ-2022 в Катаре посмотрело более двух миллиардов человек в мире.
"Я посмотрел все матчи, поэтому могу четко сказать: это был лучший групповой этап в истории чемпионатов мира! И рекордный в плане рейтингов на ТВ – более двух миллиардов зрителей. Фантастический успех, и я уверен, что до конца турнира будет 5 миллиардов.
Что касается стадионов, то все билеты проданы, аншлаг почти на каждом матче. Фан-зоны заполнены, люди получают удовольствие, участвуют в этом шоу. Это то, что и должно быть на чемпионате мира", - заявил Инфантино.
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