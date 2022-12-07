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Сестра Роналду попросила его уехать из сборной: Мы достаточно натерпелись
Семья Криштиану остро переживает происходящее с ним
Фото: twitter.com/selecaoportugal
Сестра Криштиану Роналду Катя Авейру рассказала, что просила своего брата уехать из расположения национальной сборной из-за множества конфликтов, слухов и скандалов.
"Я так просила его уйти… Без оглядки. Нет больше борьбы. Больше никаких страданий. Он опустил голову, подумал о том, как много он уже сделал и многого добился… Но он остался", – написала она.
Позже Катя Авейру опубликовал более длинное сообщение:
"Я очень хотела, чтобы он вернулся домой, покинул сборную и сел рядом с нами, чтобы мы могли обнять его и сказать, что все в порядке, напомнить ему о том, чего он добился и к чему пришел. Я очень хотела, чтобы он вернулся, мы достаточно натерпелись", – написала Катя Авейру.
Напомним, что в матче 1/8 финала чемпионата мира Фернанду Сантуш предпочел Гонсалу Рамуша в основе команды, а не Криштиану Роналду. 21-летний португалец отличился хет-триком и отдал голевую передачу.
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