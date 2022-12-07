  1. UA-Футбол ⚽
  2. Чемпионат мира FIFA
  3. Сестра Роналду попросила его уехать из сборной: Мы достаточно натерпелись
В тренде
Чемпионат мира FIFA
Чемпионат мира FIFA

Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сестра Роналду попросила его уехать из сборной: Мы достаточно натерпелись

Чемпионат мира FIFA
Обновлено
(1 голосов)

Семья Криштиану остро переживает происходящее с ним

Сестра Роналду попросила его уехать из сборной: Мы достаточно натерпелись

Фото: twitter.com/selecaoportugal

Новина українською

Сестра Криштиану Роналду Катя Авейру рассказала, что просила своего брата уехать из расположения национальной сборной из-за множества конфликтов, слухов и скандалов.

"Я так просила его уйти… Без оглядки. Нет больше борьбы. Больше никаких страданий. Он опустил голову, подумал о том, как много он уже сделал и многого добился… Но он остался", – написала она.

Позже Катя Авейру опубликовал более длинное сообщение:

"Я очень хотела, чтобы он вернулся домой, покинул сборную и сел рядом с нами, чтобы мы могли обнять его и сказать, что все в порядке, напомнить ему о том, чего он добился и к чему пришел. Я очень хотела, чтобы он вернулся, мы достаточно натерпелись", – написала Катя Авейру.

Напомним, что в матче 1/8 финала чемпионата мира Фернанду Сантуш предпочел Гонсалу Рамуша в основе команды, а не Криштиану Роналду. 21-летний португалец отличился хет-триком и отдал голевую передачу.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Криштиану Роналду Португалия Чемпионат мира 2022
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
getfootball.eu

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
nadobi (Полтава)
07.12.2022 в 17:07
Кому этот шантаж нужен? Кто в него поверит?
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде