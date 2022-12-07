Сестра Роналду попросила его уехать из сборной: Мы достаточно натерпелись

Сестра Криштиану Роналду Катя Авейру рассказала, что просила своего брата уехать из расположения национальной сборной из-за множества конфликтов, слухов и скандалов.

"Я так просила его уйти… Без оглядки. Нет больше борьбы. Больше никаких страданий. Он опустил голову, подумал о том, как много он уже сделал и многого добился… Но он остался", – написала она.

Позже Катя Авейру опубликовал более длинное сообщение:

"Я очень хотела, чтобы он вернулся домой, покинул сборную и сел рядом с нами, чтобы мы могли обнять его и сказать, что все в порядке, напомнить ему о том, чего он добился и к чему пришел. Я очень хотела, чтобы он вернулся, мы достаточно натерпелись", – написала Катя Авейру.

Напомним, что в матче 1/8 финала чемпионата мира Фернанду Сантуш предпочел Гонсалу Рамуша в основе команды, а не Криштиану Роналду. 21-летний португалец отличился хет-триком и отдал голевую передачу.