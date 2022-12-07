Когда тренеру надоел футбол: ТОП-3 причины, почему Испания провалилась на ЧМ

После поражения от Японии большинство болельщиков решили, что Испания проиграла намеренно.

Конспирология, теория заговора – люди такое обожают; к тому же нынешняя "Красная фурия" идеально подходила на роль злодея, ведь никаких симпатий не вызывала. Смотреть полуторачасовые пешие прогулки по центру поля - да ну, лучше уж включить сериал.

В некотором смысле для Испании даже лучше, что она вылетела уже в следующем матче от Марокко, поскольку это смыло с нее репутационное пятно. Стало ясно - никакого "слива" не было.

Все банальнее – эта Испания слабее и Японии, и марокканцев. Вероятно, она слабее и немцев, но тех разъели внутренние распри из-за акции против Катара. Похоже, ЧМ все-таки плохое место для подобного – особенно, если в команде не все заодно.

Only two teams in World Cup HISTORY have lost when attempting over 700 passes in a match:



2022: Spain vs. Japan

2022: Germany vs. Japan



Respect ???????????? pic.twitter.com/hIg2xwJrWZ — ESPN FC (@ESPNFC) December 2, 2022

Что касается Испании, то ее вроде бы ничего не разъедало - все было чинно, правильно, хоть картину пиши, только это не комплимент. Просто Луис Энрике вызвал в сборную исключительно "своих".

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Собственно, это первая большая проблема "Фурии", с которой все началось.

Перед ЧМ в национальных лигах успели сыграть по 15-17 туров. Знаете, сколько раз выходил в старте "Манчестер Сити" Эмерик Лапорт? Четыре.

Также Дани Ольмо 7 раз выходил в основном составе "РБ Лейпциг", Марко Асенсио – 1 раз в "Реале", у Феррана Торреса – 6, а в Жорди Альбы – 7 "стартов" за "Барселону".

Скажете, нужно усиливать запасными? Так вот в матче против Марокко со скамейки выходили Ансу Фати, у которого 3 "старта" в Примере, а еще резервисты "ПСЖ" Карлос Солер (4) и Пабло Сарабия (3).

Конечно, на бумаге они все классные исполнители, имеющие опыт, мастерство и все такое, но даже слепому видно, что они в плохой форме. На них нельзя делать ставку на быстротечном турнире, где времени набрать кондиции нет.

Azzedine Ounahi vs Spain



42 passes

76% pass accuracy

1 key pass

1 big chance created

1/1 successful dribbles

4 tackles

1 interception

7/10 duels won



22 years of age. Simply superb in the 2nd half and extra time! ???????? pic.twitter.com/vYK9HT3hYJ — Football Talent Scout - Jacek Kulig (@FTalentScout) December 6, 2022

Аззедин Унаи играет за скромный "Анже", а Марко Асенсио – за целый "Реал", но у марокканца карьера летит вверх, а у испанца падает вниз, и вчера разницу сделал первый.

Кажется, все кроме Энрике это понимают. У Леонеля Скалони на скамейке есть статусный Паредес, но у него всего три матча за "Юве", поэтому в основе Аргентины выходит Мак Аллистер из "Брайтона". У Гарета Саутгейта не играет Рашфорд, поскольку Сака и Фоден поймали кураж. В Бразилии сидит грозный Фабиньо, но играет Лукас Пакета. Даже 69-летний тренер Португалии нашел смелость посадить Роналду и поставить дебютанта из "Бенфики".

А что тренер Испании? Ему безразлично, что Кепа отстоял полгода в "Челси" лучше, чем Симон в "Атлетике"; неважна отличная игра Мерино и Браиса Мендеса в "Сосьедаде"; плевать на то, что Борха Иглесиас в десять раз эффективнее Мораты в Ла Лиге…

"Моя дочь не поймет, если я не возьму в команду Феррана Торреса", - это слова хорошего тестя, но плохого тренера.

Энрике собрал команду "своих", а не лучших здесь и сейчас.

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Удивительным образом распространилась слепота тренера и на господствующие в футболе тенденции.

Скажите честно, вы когда последний раз видели успешную команду, играющую без центрфорварда? Стоило Бензема получить травму, как "Реал" забуксовал даже с "Жироной". "Бавария" провалила старт сезона, и только с выходом Чупо-Мотинга напомнила себя прежнюю. Мбаппе, Холанд, Левандовский, Осимхен, Жезус – на них все держится.

Чемпионат мира Америку не открыл. В ТОП-8 только Аргентина практикует "ложную девятку", но это потому, что сама эта позиция была придумана Гвардиолой под Месси.

Вы точно слышали историю, как Пепу приснился сон, он позвонил Лео посреди ночи, объяснил новую модель - и это обернулось историческими 5:0 с "Реалом".

Сейчас Месси уже 35, но он по-прежнему уникален и способен играть, как никто другой. Всем остальным для создания нужной глубины в атаке нужны центрфорварды. Бразилия как самая элегантная использует технаря Ришарлисона, а вот уже Франции или Англии необходимы классические столбы, как Жиру и Кейн.

Alvaro Morata in Qatar pic.twitter.com/XSggyabOQL — Midnite Football (@MidniteFtbl) December 1, 2022

У Испании на ЧМ тоже был игрок такого типа – Мората, и он тоже давал результат, но Энрике всячески сопротивлялся этому. В матчах с Коста-Рикой и Германией он выпускал Альваро во втором тайме, но тот все равно забивал; с Японией заменил, стоило нападающему отличиться.

В конце концов, не вышел Мората и в старте на Марокко, где нашлось место 9 номинальным хавбекам. Почему?

Сейчас многие говорят, что Испания слишком долго держала мяч, но по правде Англия тоже катает его 65% времени, однако это ей не мешает. Не в процентах проблема, а в пустоте в чужой штрафной.

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Ну, а если Энрике не смотрел за формой игроков, не анализировал тактику, то на что же он тратил время?

Вы, вероятно, уже знаете ответ. Стримы! Они стали хитом ЧМ-2022. Энрике включался в онлайн прямо из гостиничного номера, где напрямую беседовал с фанатами обо всем на свете – от философии до секса.

???? "¿Vladimir? Todo lo que signifique liberarse y estar en plenitud, es bienvenido"



???? Luis Enrique no deja indiferente a nadie en sus streamspic.twitter.com/ipp9poFw48 — Carrusel Deportivo (@carrusel) November 30, 2022

Иногда он приобщал к разговору кого-нибудь из тренерского штаба, врачей или других неизвестных героев, чтобы познакомить с ними публику.

"Идея в том, чтобы наладить прямые отношения с вами, болельщиками. Отношения без фильтров, спонтанные и естественные. Думаю, это будет интересно всем", – говорил тренер.

И это действительно было интересно! Когда же Энрике еще и перечислил доход от стримов на фонд борьбы с детской онкологией, то стало еще и трогательно, учитывая его личную трагедию.

Еще до конца группового этапа тренер "Красной Фурии" стал едва ли не самым популярным человеком в Испании. Его обсуждали, хвалили; между тем команда осталась где-то далеко позади, словно что-то маленькое и незначительное.

Эта история не могла закончиться хорошо, ведь не бывает больших успехов без абсолютной концентрации. Энрике не мог и не хотел сосредотачиваться на футболе. Судя по его составу и схеме, он его даже не смотрел последние 2-3 года, а во время мундиаля и подавно так затосковал, что развлекал себя всеми доступными способами.

Серия пенальти с Марокко? Пусть Бускетс выбирает игроков, а я здесь посижу в тенечке – так это выглядело.

И именно поэтому Испания выступила как выступила.



Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Nick Potts/PA Images Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Nick Potts/PA Images

***

Команды обречены без тренеров. За последние десятилетия разве что Франция-2006 справилась, но у них в раздевалке был Зидан.

У "Фурии" игрока и капитана такого масштаба не было со времен Хави, и тянуть ей опасно. На место Луиса Энрике должен прийти человек, которому футбол еще не надоел; который будет готов смотреть десяток матчей в день и звонить футболисту посреди ночи, чтобы поменять под него схему. Только тогда будет толк.

Ну, а Энрике пора в отпуск – может, и на несколько лет, почему нет? Когда-то он был хорошим тренером и может им стать снова, но сначала нужно найти внутри себя мотивацию. Сейчас она отсутствует.