Когда тренеру надоел футбол: ТОП-3 причины, почему Испания провалилась на ЧМ

После поражения от Японии большинство болельщиков решили, что Испания проиграла намеренно.

Конспирология, теория заговора – люди такое обожают; к тому же нынешняя "Красная фурия" идеально подходила на роль злодея, ведь никаких симпатий не вызывала. Смотреть полуторачасовые пешие прогулки по центру поля - да ну, лучше уж включить сериал.

В некотором смысле для Испании даже лучше, что она вылетела уже в следующем матче от Марокко, поскольку это смыло с нее репутационное пятно. Стало ясно - никакого "слива" не было.

Все банальнее – эта Испания слабее и Японии, и марокканцев. Вероятно, она слабее и немцев, но тех разъели внутренние распри из-за акции против Катара. Похоже, ЧМ все-таки плохое место для подобного – особенно, если в команде не все заодно.

Only two teams in World Cup HISTORY have lost when attempting over 700 passes in a match:



2022: Spain vs. Japan

2022: Germany vs. Japan



Respect ???????????? pic.twitter.com/hIg2xwJrWZ