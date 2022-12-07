Роналду участвовал в восстановительной тренировке с игроками основы после матча со Швейцарией

Криштиану Роналду 7 декабря тренировался вместе с игроками основы матча 1/8 финала чемпионата мира со Швейцарией (6:1). Он восстанавливался в зале, хотя и провел на поле всего 17 минут.

В то же время, полную сессию на поле провели 10 полевых игроков и 2 вратаря, которые были в запасе или вышли на замену. Например, Рафаэль Леау, который также вышел в матче с замены и даже отлчился голом.

Напомним, что Роналду вышел на замену в матче против Швейцарии на 73-й минуте и не отличился результативными действиями. Его гол был отменен из-за положения вне игры.

Португалия разгромила Швейцарию и вышла в 1/4 на сборную Марокко. Команды решат, кто выйдет в четвертьфинал уже в субботу, 10 декабря. Встреча начнется в 17:00.