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Роналду участвовал в восстановительной тренировке с игроками основы после матча со Швейцарией

Чемпионат мира FIFA
Обновлено
(1 голосов)

Устал или повреждение?

Роналду участвовал в восстановительной тренировке с игроками основы после матча со Швейцарией

Фото: twitter.com/selecaoportugal

Новина українською

Криштиану Роналду 7 декабря тренировался вместе с игроками основы матча 1/8 финала чемпионата мира со Швейцарией (6:1). Он восстанавливался в зале, хотя и провел на поле всего 17 минут.

В то же время, полную сессию на поле провели 10 полевых игроков и 2 вратаря, которые были в запасе или вышли на замену. Например, Рафаэль Леау, который также вышел в матче с замены и даже отлчился голом.

Напомним, что Роналду вышел на замену в матче против Швейцарии на 73-й минуте и не отличился результативными действиями. Его гол был отменен из-за положения вне игры.

Португалия разгромила Швейцарию и вышла в 1/4 на сборную Марокко. Команды решат, кто выйдет в четвертьфинал уже в субботу, 10 декабря. Встреча начнется в 17:00.

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В статье: Криштиану Роналду Португалия Швейцария Чемпионат мира 2022
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Источник:
abola.pt

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Комментарии (8)
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Барселиниуc (землянин)
07.12.2022 в 19:20
Редакция, шоб заполнить паузу между матчами решила потроллить Роньку. Одобряю!
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+1
0
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Барселиниуc (землянин)
07.12.2022 в 18:45
Все тренировались на поле, а он восстанавливался в зале. Ну конечно, с ним же никто не играет.
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+2
0
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
07.12.2022 в 18:58
Он 17 минут на поле присутствовал, шутка что ли? ))
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+2
0
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
07.12.2022 в 18:18
Тиран посмотри на это…..«Роналду участвовал восстановительную тренировку» А ты мне говоришь запятые я не в тех местах ставлю)))
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+1
-1
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Барселиниуc (землянин)
07.12.2022 в 18:26
На украинской версии по другому. Это они так русскоговорящих украинцев презирают.
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+1
0
avatar
VictCo (Київ)
07.12.2022 в 18:28
Тому що ви тупі орки, які не поважають батьків, алкоголіки і попрошайки
+1
-3
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
07.12.2022 в 18:30
Синяк желтопузый, ты что на редакцию наговариваешь?
+1
-1
avatar
Барселиниуc (землянин)
07.12.2022 в 18:34
Слышь Алекс, Витёк с еврейскими корнями типа украинец... попрошайки (жебраки (укр.))
+2
-1

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