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UA-Футбол и VBET объявляют победителей третьего этапа Конкурса прогнозов

Чемпионат мира FIFA
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Наши поздравления!

UA-Футбол и VBET объявляют победителей третьего этапа Конкурса прогнозов

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Рады сообщить о подведении черты под третьим промежуточным этапом нашего Конкурса прогнозов, который UA-Футбол проводит совместно с VBET. В этот раз борьба оказалась очень напряженной, и для определения полного распределения мест нам пришлось пользоваться сервисом Random.org.

Об условиях участия, разделе мест, а также призах мы рассказывали здесь. Также напомним, что все результаты вы можете просмотреть в Google Таблице здесь (открывается онлайн). В ближайшее время по этой ссылке будет завершена обработка результатов четвертого этапа конкурса.

Третий этап выиграл Smooth da Hustler, который уже второй раз попадает в число призеров на промежуточном этапе. Он обошел своего конкурента только благодаря рандомайзеру.

Поздравляем победителей и призеров! Просим вас написать на info@ua-football.com с почты, указанной в вашем профиле на сайте UA-Футбол, для получения дальнейших инструкций по получению призов.

Результаты третьего этапа Конкурса прогнозов UA-Футбол и VBET
  1. Smooth da Hustler - 18 баллов (4 угаданных результата, розыгрыш проводился с помощью сервиса Random.org).
  2. Starkon - 18 баллов (4 угаданных результата, розыгрыш проводился с помощью сервиса Random.org).
  3. AlexBor - 15 баллов (3 угаданных результата, розыгрыш проводился с помощью сервиса Random.org).
  4. falkone - 15 баллов (3 угаданных результата, розыгрыш проводился с помощью сервиса Random.org).
  5. Joker_ck - 15 баллов (3 угаданных результата, розыгрыш проводился с помощью сервиса Random.org).
  6. 20alex70 - 15 баллов (3 угаданных результата, розыгрыш проводился с помощью сервиса Random.org).
  7. Romanik2806 - 15 баллов (3 угаданных результата, розыгрыш проводился с помощью сервиса Random.org).
  8. 3584589248 - 14 баллов (3 угаданных результата, розыгрыш проводился с помощью сервиса Random.org).
  9. subbval - 14 баллов (3 угаданных результата, розыгрыш проводился с помощью сервиса Random.org).
  10. GII1989 - 14 баллов (3 угаданных результата, розыгрыш проводился с помощью сервиса Random.org).

Сделать реальную ставку на все игры Чемпионата мира по футболу 2022 даже во время матчей вы можете на сайте букмекерской компании VBET.

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