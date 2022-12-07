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UA-Футбол и VBET объявляют победителей третьего этапа Конкурса прогнозов
Наши поздравления!
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Рады сообщить о подведении черты под третьим промежуточным этапом нашего Конкурса прогнозов, который UA-Футбол проводит совместно с VBET. В этот раз борьба оказалась очень напряженной, и для определения полного распределения мест нам пришлось пользоваться сервисом Random.org.
Об условиях участия, разделе мест, а также призах мы рассказывали
Третий этап выиграл Smooth da Hustler, который уже второй раз попадает в число призеров на промежуточном этапе. Он обошел своего конкурента только благодаря рандомайзеру.
Поздравляем победителей и призеров! Просим вас написать на info@ua-football.com с почты, указанной
- Smooth da Hustler - 18 баллов (4 угаданных результата, розыгрыш проводился с помощью сервиса Random.org).
- Starkon - 18 баллов (4 угаданных результата, розыгрыш проводился с помощью сервиса Random.org).
- AlexBor - 15 баллов (3 угаданных результата, розыгрыш проводился с помощью сервиса Random.org).
- falkone - 15 баллов (3 угаданных результата, розыгрыш проводился с помощью сервиса Random.org).
- Joker_ck - 15 баллов (3 угаданных результата, розыгрыш проводился с помощью сервиса Random.org).
- 20alex70 - 15 баллов (3 угаданных результата, розыгрыш проводился с помощью сервиса Random.org).
- Romanik2806 - 15 баллов (3 угаданных результата, розыгрыш проводился с помощью сервиса Random.org).
- 3584589248 - 14 баллов (3 угаданных результата, розыгрыш проводился с помощью сервиса Random.org).
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- GII1989 - 14 баллов (3 угаданных результата, розыгрыш проводился с помощью сервиса Random.org).
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