UA-Футбол и VBET объявляют победителей третьего этапа Конкурса прогнозов

Рады сообщить о подведении черты под третьим промежуточным этапом нашего Конкурса прогнозов, который UA-Футбол проводит совместно с VBET. В этот раз борьба оказалась очень напряженной, и для определения полного распределения мест нам пришлось пользоваться сервисом Random.org.

Об условиях участия, разделе мест, а также призах мы рассказывали здесь . Также напомним, что все результаты вы можете просмотреть в Google Таблице здесь (открывается онлайн). В ближайшее время по этой ссылке будет завершена обработка результатов четвертого этапа конкурса.

Третий этап выиграл Smooth da Hustler, который уже второй раз попадает в число призеров на промежуточном этапе. Он обошел своего конкурента только благодаря рандомайзеру.

Поздравляем победителей и призеров! Просим вас написать на info@ua-football.com с почты, указанной в вашем профиле на сайте UA-Футбол , для получения дальнейших инструкций по получению призов.

Результаты третьего этапа Конкурса прогнозов UA-Футбол и VBET

Smooth da Hustler - 18 баллов (4 угаданных результата, розыгрыш проводился с помощью сервиса Random.org). Starkon - 18 баллов (4 угаданных результата, розыгрыш проводился с помощью сервиса Random.org). AlexBor - 15 баллов (3 угаданных результата, розыгрыш проводился с помощью сервиса Random.org). falkone - 15 баллов (3 угаданных результата, розыгрыш проводился с помощью сервиса Random.org). Joker_ck - 15 баллов (3 угаданных результата, розыгрыш проводился с помощью сервиса Random.org). 20alex70 - 15 баллов (3 угаданных результата, розыгрыш проводился с помощью сервиса Random.org). Romanik2806 - 15 баллов (3 угаданных результата, розыгрыш проводился с помощью сервиса Random.org). 3584589248 - 14 баллов (3 угаданных результата, розыгрыш проводился с помощью сервиса Random.org). subbval - 14 баллов (3 угаданных результата, розыгрыш проводился с помощью сервиса Random.org). GII1989 - 14 баллов (3 угаданных результата, розыгрыш проводился с помощью сервиса Random.org).

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