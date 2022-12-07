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В Катаре на бывшей базе сборной Саудовской Аравии погиб рабочий-мигрант
Это продолжает происходить
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Сорокалетний филлипинец по имени Алекс погиб после падения с погрузочной рампы на курорте Sealine Beach, где базировалась сборная Саудовской Аравии, сообщает The Athletic.
Рабочий ударился головой о бетонный пол. На место прибыл медицинский вертолет, но спасти рабочего не удалось.
Анонимные рабочие сообщили журналистам, что Алекс занимался ремонтными работами. Он чинил освещение на автостоянке.
Правительство Катара взялось за расследование трагического инцидента.
Напомним, что за несколько лет до старта мундиаля в мире стали замечать высокую смертность на строительстве инфраструктурных объектов приуроченных к чемпионату в Катаре.
Считается, что работники регулярно работают сверхурочно, также в Катаре высокая температура и это напрямую сказывается на самочуствии рабочих во время смены.
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