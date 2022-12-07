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Кот запрыгнул на стол во время пресс-конференции Винисиуса. Его сбросили – Видео

Чемпионат мира FIFA
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(1 голосов)

Пресс-аташе даже погладил, но потом пришлось сбросить хвостатого

Кот запрыгнул на стол во время пресс-конференции Винисиуса. Его сбросили – Видео

Фото: скриншот

Новина українською

Кот запрыгнул на стол во время пресс-конференции нападающего Бразилии Винисиуса Жуниора. Бразилец рассмеялся, а шерстяной друг продолжал сидеть между ним и пресс-аташе.

Сначала сотрудник сборной погладил кота, но потом кто-то из-за кадра подсказал что надо сделать – убрать хвостатого из кадра.

Пресс-аташе достаточно грубо скинул кота со стола. Журналисты восприняли это эмоционально.

Бразилия сыграет с Хорватией в четвертьфинале чемпионата мира 9-го декабря, в пятницу. Матч начнется в 17:00.

Победитель пары выйдет на лучшего в дуэте Нидерланды – Аргентина.

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В статье: Бразилия Винисиус Жуниор Чемпионат мира 2022
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Комментарии (4)
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
08.12.2022 в 00:23
Придурковатый, кто бы его со ступенек вот так сбросил.
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0
0
magnum power (БОМЖ)
08.12.2022 в 00:04
дикун якийсь. удачі хорватам.
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+1
-1
efim423 (odessa)
08.12.2022 в 00:02
не фигасе негрубо , надеюсь вы про.е.б.ё.те
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+2
0
alex.belogubko (одесса)
07.12.2022 в 23:44
предурок сбросил кота
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+3
0

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