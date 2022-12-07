Кот запрыгнул на стол во время пресс-конференции Винисиуса. Его сбросили – Видео

Кот запрыгнул на стол во время пресс-конференции нападающего Бразилии Винисиуса Жуниора. Бразилец рассмеялся, а шерстяной друг продолжал сидеть между ним и пресс-аташе.

Сначала сотрудник сборной погладил кота, но потом кто-то из-за кадра подсказал что надо сделать – убрать хвостатого из кадра.

Пресс-аташе достаточно грубо скинул кота со стола. Журналисты восприняли это эмоционально.

Бразилия сыграет с Хорватией в четвертьфинале чемпионата мира 9-го декабря, в пятницу. Матч начнется в 17:00.

Победитель пары выйдет на лучшего в дуэте Нидерланды – Аргентина.