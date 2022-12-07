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Кот запрыгнул на стол во время пресс-конференции Винисиуса. Его сбросили – Видео
Пресс-аташе даже погладил, но потом пришлось сбросить хвостатого
Фото: скриншот
Кот запрыгнул на стол во время пресс-конференции нападающего Бразилии Винисиуса Жуниора. Бразилец рассмеялся, а шерстяной друг продолжал сидеть между ним и пресс-аташе.
Сначала сотрудник сборной погладил кота, но потом кто-то из-за кадра подсказал что надо сделать – убрать хвостатого из кадра.
Пресс-аташе достаточно грубо скинул кота со стола. Журналисты восприняли это эмоционально.
Бразилия сыграет с Хорватией в четвертьфинале чемпионата мира 9-го декабря, в пятницу. Матч начнется в 17:00.
Победитель пары выйдет на лучшего в дуэте Нидерланды – Аргентина.
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