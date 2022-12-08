Имя ему - предсказуемость? Акценты зрителя на играх Кубка мира

Шутки закончились, а вместе с ними и по-настоящему громкие сенсации. На дворе плей-офф. И первая его стадия увенчалась почти стопроцентным триумфом фаворитов. Да и фиаско испанцев, по-хорошему, вполне читалось, когда после феерии на старте они перешли к унылому академизму с прагматизмом пополам.

Далек от того, чтобы утверждать, что в третьем туре они выбирали соперника по 1/8-й. Против этого свидетельствует хотя бы шанс Ольмо на 90-й минуте, когда Испания была на грани рандеву с хорватами. Главное то, что команда Луиса Энрике, на мой взгляд, предала свой футбол. Поэтому мне ее не жаль. А в остальном все было именно так, как прописал доктор Мундиаль.

Больше всего голов мы увидели в двух действительно самых зрелищных матчах (а так бывает не всегда): Бразилия – Южная Корея и Португалия – Швейцария. Следующей назвал бы игру Нидерландов с США, которым несколько уступили Франция с Польшей, несмотря на одинаковый счет.

А вот поединок Аргентины с Австралией спасли, в этом смысле, последние десять минут, в которые уместилась ровно половина всех его голевых моментов.

Не выше среднего был уровень зрелища во встречах Англии с Сенегалом и Японии с Хорватией. И единственной паршивой овцой в стаде стал матч Испания – Марокко: по жалких два с половиной шанса у каждого за два часа игрового времени.

В целом зритель мог быть удовлетворен качеством футбола на уровне шестнадцати лучших команд мира.

Не скажешь этого об интриге. В половине игр все, по сути, решалось еще до перерыва. Первый же бразильский гол прозвучал похоронным звоном для корейцев еще на 7-й минуте. Неймару, чтобы закрепить этот успех Винисиуса, понадобилось еще меньше времени, и пошло-поехало…

Швейцарцев упокоил, полагаю, второй португальский мяч, забитый Пепе на 33-й минуте. На шесть минут позже англичанин Хендерсон, открыв счет, предрек судьбу Сенегала, который до конца тайма успеет пропустить еще раз. И уже в раздевалку забивал француз Жиру, чей гол стал началом польского конца.

Среднего здесь было не дано: или – или. В остальных встречах исход ожидался до упора, а то и после него. Лишь третий мяч голландцев, забитый Дюмфрисом на 81-й минуте, остановил американцев. Буквально на финишной ленточке основного времени аргентинцев спас от пропущенного гола после удара Куола кипер Мартинес – не то играть бы им овертайм с Австралией.

И на закуску две серии пенальти. Правда, обе завершились досрочно. Марокканцам хватило трех ударов с точки, чтобы отпраздновать победу: испанский стыд превзошел себя – ни одного реализованного 11-метрового. Хорватам понадобилось на удар больше, чтобы пройти Японию.

Словом, на этом отрезке Мундиаль был турниром контрастов: мы увидели как блеск интриги, так и ее нищету.

Логика торжествовала полную и безраздельную победу над неверующими и нежелающими искать ее в футболе. Все восемь поединков завершились сообразно соотношению голевых моментов команд.

Наиболее закономерной стала нулевая ничья Испании с Марокко, а уж послематчевая лотерея – это, извините, не о футболе. Исключительно вынужденная искусственная мера для определения победителя. Думается, Аргентина таки-«наиграла» на свои 2:1 с Австралией. А Япония если и была поинтереснее Хорватии, то не настолько, чтобы говорить о несправедливости ничейного счета в основное время.

Во всех остальных случаях можно спорить по поводу точности счета, однако ни в коем случае не ставя под сомнение результат. Португалия, Бразилия, Англия, Франция и Нидерланды были сильнее своих визави, но их превосходство вполне могло бы быть выражено в менее крупных цифрах. Тут мы уже вступаем в плоскость реализации, где особенно впечатлили португальцы и англичане – три четверти их моментов завершились голами.

То есть, все было достаточно предсказуемо. Если не сразу, то вырисовываясь со всей очевидностью по ходу встречи.

Самим не верится, друзья, но на этой стадии судьи взяли коллективный самоотвод, в плане вмешательства в игру и влияния на результат своими ошибками. Затишье перед бурей?

Лишь методом исключения, коллега Юстас худшим признал сальвадорского рефери Бартона (Англия – Сенегал), недодавшего минимум две желтые карточки англичанам.

Лучшим же, по мнению моего «штатного» консультанта, стал бразилец Сампайо – арбитр матча Нидерланды – США.

Скромность Фортуны лишний раз подчеркнула господство закономерности в 1/8 финала. По большому счету, относительно повезло лишь марокканцам – когда первый пенальти соперника в серии пришелся в стойку ворот. Насколько это надломило испанцев – судить не возьмусь, но факт остается фактом.

Ну, а в игре Аргентины с Австралией было по реверансу в обе стороны. Сначала вратарь австралийцев Райан под прессингом отдал невольный ассист Альваресу, а затем волшебнику изумрудного континента Гудвину очень сильно помог забить рикошет. Но все это перетаскивание рояля имело место уже после того как на нем сыграл маэстро Месси.

Личностей, блиставших на поле, было хоть отбавляй – я их насчитал почти на два состава. Таки-да, мы с вами смотрим Мундиаль.

В моей табели о рангах самое видное место займет португалец Рамош, и дело не только в его хет-трике. Второе место отдам бразильцу Рафинье. В тройку войдет аргентинский идол Месси. В который раз вынужден напоминать: здесь не идет речь о вкладе в результат – только о регулярном участии в ярчайших моментах игры. Мы говорим о творцах футбола.

А в этом смысле, звезды Кубка мира дальше расположились у меня в следующем порядке: Мбаппе (Франция), Дюмфрис (Нидерланды), Феликс (Португалия), Ришарлисон (Бразилия), Беллингем и Фоден (Англия), Винисиус и Неймар (Бразилия), Блинд (Нидерланды), и т.д.

Самыми яркими фигурами в воротах зарекомендовали себя хорват Ливакович – пять важных сэйвов, включая три парированных пенальти, а также марокканец Бону – четыре сэйва, включая два пенальти.

Кто из команд понравился более других лично мне? В первую очередь, на удивление – португальцы. Без Роналду они напомнили мне ту Португалию, за которую я болел до его появления. Затем, естественно, бразильцы, а после них – французы. Скажем так, увидел потенциал у аргентинцев. Совсем неплохи были голландцы, хотя вызвала симпатии и игра их соперников – американцев. Чуть не забыл англичан – тоже ведь зачетно.

Больше всех лично меня разочаровали Сенегал (полтора голевых момента за игру) и Польша (два, с учетом пенальти). Марокко – из серии: победителей не судят. Но маловато у них подлинной остроты у ворот, маловато.

Теперь о том, что будет в четвертьфиналах.

Хорватия – Бразилия. Невзирая на очевидность фаворита пары, вполне допускаю вероятность сенсации. Хорваты – еще те бойцы-обломщики. Мне симпатичны обе команды, хотя футбола больше, конечно же, у бразильцев.

Нидерланды – Аргентина. Об этих сложно говорить, поскольку обе команды подпадают под определение «первая любовь». Честно говоря, фаворита здесь не вижу, хотя опыт аргентинцев может зарешать. Опять же, в полуфинале буду рад любому из поединщиков. Вангую, однако: там ему и крышка.

Марокко – Поругалия. На мой взгляд, зажились африканцы на Мундиале – пора и честь знать. Португальцы набирают ход, не удивлюсь увидеть их в финале. Хотя еще не понял, хочу ли я этого.

Англия – Франция. Битва титанов, в которой я буду больше симпатизировать французам, хотя и не сказал бы, что намного. Кое-кто считает, что будущий чемпион мира определится в этой паре. Не исключено.

Я бы сказал, что сейчас наиболее вероятной парой финалистов представляются Бразилия и Франция. Из прочих более достойными смотрятся Португалия и Англия. Хорватия, Нидерланды и Аргентина – из серии: если повезет чуть-чуть. Марокко – ты кто такой? Давай, до свидания!

Но это все при условии, что Мундиаль-2022 и далее сохранит свою чинность и благородность. Тобто, предсказуемость. А мой почти полувековой опыт знакомства с футболом позволяет в этом усомниться.

На всякий случай, попрощаюсь с читателями: с каждым разом доводить мои мысли до вас становится все сложнее – теперь еще имело место и отсутствие всяческой связи при присутствии электроэнергии. К счастью, между двумя стадиями плей-офф пауза в пару дней. Поэтому, надеюсь, что я к вам не запоздал.

Мы еще держимся, и я пока все еще имею возможность жить футболом и общаться с вами здесь. И, пожалуй, это бесценно.