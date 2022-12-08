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Стало известно, когда Стерлинг вернётся в расположение сборной Англии
Футболист пропустит важный тренировочный день
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Вингер "Челси" и сборной Англии Рахим Стерлинг может вернуться в расположение национальной команды в пятницу, 9 декабря. Об этом пишет Daily Mail.
Изначально футболист планировал вернуться в сборную в четверг утром (8 декабря). Но Стерлинг прилетит только в пятницу, пропустив важный тренировочный день и может не выйти на поле в четвертьфинальной игре.
Напомним, ранее стало известно, что дом Стерлинга в Лондоне ограбили, пока он находился на ЧМ-2022 в Катаре в составе сборной. Рахим улетел домой, чтобы убедиться, что его семья находится в безопасности.
Вчера появилась информация, что двое мужчин были арестованы по подозрению в ограблении дома футболиста.
Матч 1/4 финала ЧМ-2022 Англия - Франция состоится в субботу, 10 декабря.
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