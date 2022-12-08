Стало известно, когда Стерлинг вернётся в расположение сборной Англии

Вингер "Челси" и сборной Англии Рахим Стерлинг может вернуться в расположение национальной команды в пятницу, 9 декабря. Об этом пишет Daily Mail.

Изначально футболист планировал вернуться в сборную в четверг утром (8 декабря). Но Стерлинг прилетит только в пятницу, пропустив важный тренировочный день и может не выйти на поле в четвертьфинальной игре.

Напомним, ранее стало известно, что дом Стерлинга в Лондоне ограбили, пока он находился на ЧМ-2022 в Катаре в составе сборной. Рахим улетел домой, чтобы убедиться, что его семья находится в безопасности.

Вчера появилась информация, что двое мужчин были арестованы по подозрению в ограблении дома футболиста.

Матч 1/4 финала ЧМ-2022 Англия - Франция состоится в субботу, 10 декабря.