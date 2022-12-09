Хорватия – Бразилия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЧМ-2022

Хорватия – единственная сборная на стадии четвертьфинала ЧМ-2022, которая на турнире не выиграла свою группу. Однако этот факт "шашечных" не смущает. Они прошли трудный путь и планируют как минимум дать бой бразильцам, которые набирают форму от матча к матчу. Это будет интересное противостояние.

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Матч 1/4-й финала ЧМ-2022 состоится в пятницу, 9-го декабря, в 17:00. Прямую онлайн видеотрансляцию матча обеспечит платформа MEGOGO (за подпиской "Максимальная" и "Спорт"). Также чемпионат мира можно смотреть на региональных телеканалах Суспільного (Суспільне: Київ, Суспільне: Чернівці и т.д.).