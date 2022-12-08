Восстановился от травмы. Лидер сборной Аргентины сможет сыграть против Нидерландов

Вингер сборной Аргентины Анхель Ди Мария сможет помочь национальной команде в матче четвертьфинала чемпионата мира-2022 в Катаре.

Как утверждает TuttoJuve со ссылкой на SkySport, 34-летний футболист восстановился от травмы. Ди Мария уже возобновил тренировки в общей группе, поэтому сможет сыграть против Нидерландов в рамах 1/4 финала турнира.

Напомним, аргентинец пропустил игру против Австралии (2:1) из-за небольшого повреждения.

Матч Нидерланды - Аргентина пройдет в пятницу, 9 декабря. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:00 по киевскому времени.