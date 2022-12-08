Политические флаги и транспаранты. За что ФИФА оштрафовала Хорватию и Сербию

ФИФА оштрафовала Федерацию футбола Сербии почти на 22 тысячи долларов за вывешенный перед матчем против Бразилии на ЧМ-2022 в раздевалке флаг с изображением территории Косово и Метохии. Поединок прошел 24 ноября и завершился уверенной победой "пентакампеонов" (2:0).

Данные территории были изображены в цветах сербского флага, поверх них была надпись – "Нет права сдаваться". Согласно заявлению ФИФА была нарушена статья 11 Дисциплинарного кодекса ФИФА и статья 4 Регламента чемпионата мира по футболу.

Отметим, что Косово – частично признанное государство на Балканах, независимость которого признало 101 государство-член ООН. Метохия – территория на западе Косово, частично контролируемая косоварами. Косово провозгласило независимость от Сербии в 2008 году, но официальный Белград не признает независимость своего бывшего края.

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Дисциплинарная комиссия FIFA оштрафовала Хорватский футбольный союз на 50 тыс. швейцарских франков за поведение болельщиков на матче чемпионата мира в Катаре сборной Хорватии против Канады.

Дело в том, что канадский голкипер Милан Борян – серб, он является беженцем из Хорватии (родился в Книне). Во время игры хорваты вывесили на трибуне транспарант, намекающий на поражение сербов в войне против Хорватии – на рекламном баннере известного производителя сельскохозяйственной техники они написали "Книн 95".

Речь идет о крахе "Республики Сербская Страна" со столицей в Книне после хорватской военной операции "Буря" в 1995-м году, после чего сербы массово покидали Хорватию. Многие на тракторах.