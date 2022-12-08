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Сборная Англии подтвердила камбэк своего лидера перед матчем с Францией

Чемпионат мира FIFA
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Рахим Стерлинг возвращается в Катар

Сборная Англии подтвердила камбэк своего лидера перед матчем с Францией

Фото: englandfootball.com

Новина українською

Накануне мы писали о том, что вингер "Челси" и сборной Англии Рахим Стерлинг вернется в расположение национальной команды перед четвертьфинальным матчем чемпионата мира-2022 с Францией.

Теперь эту информацию официально подтвердила Футбольная ассоциация страны. Ожидается, что 28-летний игрок прибудет в Катар в пятницу, 9 декабря.

Напомним, 4 декабря дом Стерлинга в Лондоне ограбили, пока он находился на Мундиале в составе сборной. Рахим улетел домой, чтобы убедиться, что его семья находится в безопасности. Вчера появилась информация, что двое мужчин были арестованы по подозрению в ограблении дома футболиста.

Матч 1/4 финала ЧМ-2022 Англия - Франция состоится в субботу, 10 декабря.

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В статье: Англия Франция Рахим Стерлинг Чемпионат Мира-2022
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Источник:
englandfootball.com

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