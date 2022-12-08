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Сборная Англии подтвердила камбэк своего лидера перед матчем с Францией
Рахим Стерлинг возвращается в Катар
Фото: englandfootball.com
Накануне мы писали о том, что вингер "Челси" и сборной Англии Рахим Стерлинг вернется в расположение национальной команды перед четвертьфинальным матчем чемпионата мира-2022 с Францией.
Теперь эту информацию официально подтвердила Футбольная ассоциация страны. Ожидается, что 28-летний игрок прибудет в Катар в пятницу, 9 декабря.
Напомним, 4 декабря дом Стерлинга в Лондоне ограбили, пока он находился на Мундиале в составе сборной. Рахим улетел домой, чтобы убедиться, что его семья находится в безопасности. Вчера появилась информация, что двое мужчин были арестованы по подозрению в ограблении дома футболиста.
Матч 1/4 финала ЧМ-2022 Англия - Франция состоится в субботу, 10 декабря.
Raheem Sterling will return to England’s @FIFAWorldCup base in Qatar.— England (@England) December 8, 2022
The #ThreeLions forward temporarily left to attend to a family matter but is now expected to rejoin the squad in Al Wakrah tomorrow ahead of the quarter-final with France. pic.twitter.com/3bxzAVP3cQ
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