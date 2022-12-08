Шесть грандов, сенсация и Хорватия. Итоги 1/8 финала Чемпионата Мира

1/8 финала Чемпионата Мира сильно отличалась от группового турнира. В групповом забивали мало голов (2.5 в среднем за матч), зато было много драм и сюрпризов. Кроме того, тогда Европа и Латинская Америка провалились, потеряв девять команд. Ныне потеряли три, но две из них - в матчах между собой. И ныне забивалось в среднем 3.5 мяча за матч (28 - рекорд стадии с 1986-го года, с тех пор, как она вернулась), а сюрприз состоялся лишь один.

Общие тенденции

Причины такой разницы, в принципе, на поверхности. Во-первых, турнир до 1/8 финала был очень интенсивным. Играли каждые четыре дня. А это всегда в пользу грандов и их длинных скамеек, сколько бы они ни жаловались на усталость и травмы. Организованность, резкость и жёсткость аутсайдеров снизились, потому они начали позволять соперникам гораздо больше, пропускать.

Повлиял отдых в третьем туре. Немало критиковали Францию, Бразилию и Португалию за вторые составы в третьем туре и поражения. Но именно эти сборные выглядели в 1/8 наиболее свежими, забив 13 мячей на троих. Нидерланды и Англия, добывшие лёгкие победы над слабыми соперниками в третьем туре, в 1/8 также выглядели свежо и забили по три мяча вроде бы непростым США и Сенегалу.

Даже в равных и вязких матчах выиграли те, кто сохранил больше сил в третьем туре. Матч Хорватии против Бельгии был гораздо менее интенсивным, чем Японии против Испании, матч Марокко против Канады - гораздо менее интенсивным, чем Испании против Японии. Возможно, этих миллилитров свежести и хватило хорватам и марокканцам.

Ну и, в конце концов, групповой турнир всегда предоставляет возможность сберечь силы, поэкспериментировать, кое-что наиграть. Правда, можно доиграться, как Германия и Бельгия. Но природу не победить. А к плей-офф гранды мобилизуются.

Также 1/8 финала стала стадией индивидуальных выступлений. И не только звезд. Даже защитники Геррейру, Думфриз и Блинд заработали как минимум два очка за матч по схеме "гол+пас". Заработали и атакеры Мбаппе, Фоден, Неймар, Винисиус, Рамуш и Феликс.

Португалия и Бразилия

Победителем раунда, разумеется, стала Португалия. И лично её тренер Фернанду Сантуш. Криштиану Роналду не забивал уже в 11-ти из последних 13-ти матчей за сборную. Любого другого центрфорварда с такими показателями уже давно попросили бы из стартового состава. Но тренер решился лишь тогда, когда игрок оскорбил уже лично его. И Сантуш получил все дивиденды. Поколение, которое очень хотят назвать Золотым, наконец-то отыграло как такое.

В целом этот матч выиграли и проиграли тренеры. Сантуш выпустил вместо Роналду не второго форварда в иерархии Андре Силву, и не "фальшивую девятку", а 21-летнего Рамуша, ещё не игравшего в "старте" сборной. И Гонсалу стал первым автором хет-трика в плей-офф ЧМ с 1990-го года. Жоау Феликс номинально играл на левом фланге, но на самом деле появлялся везде - и выдал свой лучший матч за сборную. Далот неожиданно вытеснил Канселу из "старта" и сделал ассист.

Впервые в истории Португалия забила четыре гола к 55-ой минуте на Чемпионатах Мира. Наибольшая победа в 1/8 финала с 1986-го года - её. Пепе стал самым возрастным автором гола в плей-офф ЧМ.

Решения коллеги Рамуша Мурата Якина также сильно повлияли. Его переход на игру с тремя центральными защитниками (3-5-2) оголил фланги для Далота, Геррейру, Феликса, Леау. Лидер Nati Шердан Шакири заявил, что переход был совершенно неожиданным и ударил по командной игре.

До феерии Португалии победителем тура считалась Бразилия. Настолько, что в стране и во всем мире уже впали в феерию, начали говорить о возвращении Jogo Bonito. После не слишком яркого группового этапа Южная Корея была разорвана за 36 минут и должна быть счастлива, что получила лишь четыре. "Селесао" танцевала не только празднуя голы с главным тренером Тите, но и играя на поле.

Здесь также следует отметить тактическое решение. Неймар вернулся и получил место в составе вместо не одного из игроков атаки, а опорника. Опорниками остались Каземиро и Пакета. Выглядело это на бумаге авантюрно и рискованно, но оба отыграли безупречно. Лукас, вообще не опорник по духу, делал все в отборе и дирижировании атаками, а затем ещё и забил.

Впервые с 1954-го года Бразилия забила четыре мяча в первом тайме матча Чемпионата Мира.

Нидерланды, Англия, Франция, Аргентина

Луи ван Гаал в своем стиле пытался остудить восхищение от бразильцев, заявив, что они всего лишь забивают в контратаках, как его сборная, что атаковала Корея, а забивали они. "Мы даже забили красивее, чем они, после 20-ти передач на высокой скорости. Это был великолепный гол". Он говорит о первом в ворота США. Правда, почти все эти пасы состоялись на своей половине поля. А голы с контратак забивали в 1/8 и Англия, и Франция, и Португалия.

В целом можно сказать, что Франция и Аргентина заняли выжидательную тактику. "Ле Бле" и "Альбиселесте" перекатывали мяч и ждали, пока залетит. Залетело в концовке первого тайма. Килиан Мбаппе выложил вразрез Оливье Жиру, а тот стал единолично лучшим бомбардиром сборной Франции с 52-мя голами. Лионель Месси забил свой первый гол в карьере в плей-офф ЧМ. Затем же обе играли по результату и забили ещё.

Нидерланды и Англия же и вовсе избрали ультравыжидательную тактику. Отдали инициативу США и Сенегалу. Последние двое в первом тайме банально играли лучше, чем соперник. Но оба гранда полагались на свою оборону, нашли контратаки и забили ещё. Их уверенность в себе, хладнокровие впечатлили на фоне таких серьёзных попыток аутсайдеров.

Конкретно следует отметить уверенность и хладнокровие Мбаппе, сделавшего два гола внешне неимоверно легкими ударами. По голам на Чемпионатах Мира он самый молодой со времен Пеле. В Англии наконец-то забил Кейн, а лучше всех вновь играл Беллингэм. Первый тинейджер в её "старте" в плей-офф после Майкла Оуэна. В Нидерландах отличился латераль Думфриз - первый голландец с тремя очками по схеме "гол+пас" в одном матче с 1978-го года.

Япония - Хорватия и Марокко - Испания

Как тогда назвать тактику в матчах Япония - Хорватия и Марокко - Испания? В сущности, в групповом турнире грандов трепали (ненужные матчи третьего тура не в счет) только в группах Е и G. Неудивительно, что и в 1/8 финала матчи между сборными из этих групп оказались единственными, перешедшими в овертайм. При этом все четыре команды не раскрывались, не рисковали, редко ускорялись.

В Хорватии, и в сборной, и в прессе, говорили, что главная задача - бегать на уровне японцев, угнаться за ними, не отпускать их. В СМИ даже заявляли, что в футбол "Синие Самураи" играть не умеют, и нужно лишь принять их правила игры и побегать. Игроки "клетчатых" уверяли, что осознают, что требуется от них самих, этот вызов приняли, побегали, поборолись и вытащили.

Лука Модрич даже по-философски заявил, что, видимо, такова судьба, такой путь Хорватии. Страдать, выгрызать. Учитывая, что не уложилась в основное время в седьмой раз в восьми последних матчах плей-офф на крупных турнирах - так и есть. А главный тренер Златко Далич набросился на журналистов, критиковавших за игру. Заявив, что это не фигурное катание, и здесь цель - лишь результат.

Президент страны даже сравнил сборную со старой Германией. Говоря о железной обороне, характере и умении добывать результат. Похожа.

Марокко же изначально ставил целью играть плотно, жёстко, от обороны. Даже против Канады владел мячом 41 процент времени, против Бельгии и Хорватии - 33-35. Неудивительно, что против Испании вышло 23. Удивительно, что эта сборная составлена из 14-ти игроков, не родившихся в Марокко. То есть её первой проблемой должно быть отсутствие сплочённости. Но реальность противоположна. "Львы Атласа" напомнили лучшие образцы сплочённых крепко сбитых андердогов.

Главный тренер Валид Реграги, сам родившийся и игравший во Франции, заявил: "Нас обвиняли, что мы чужие, что ничего не чувствуем к Марокко. Но мы настоящие марокканцы, любим Марокко и доказали это". Ну а к этому явно добавились европейский характер и опыт уроженцев Франции, Бельгии, Нидерландов, Италии и даже Канады. Четвёртая африканская сборная и первая арабская в четвертьфинале в истории сделала это благодаря балансу с Европой.

Даже включая серию пенальти, команда Реграги на данный момент пропустила на этом Чемпионате лишь один мяч - автогол.

Главные герои матчей - вратари. Доминика Ливаковича, третьего в истории, кто отбил три пенальти в серии на ЧМ, на Родине уже даже назвали "Святым Домиником". А Яссин Буну повторил рекорд Александра Шовковского, не пропустив в серии вообще.

Что касается проигравших, то теоретически Японию нужно похвалить и поблагодарить. Но на самом деле следует немного пожурить. По развитию футбола она уже доросла до первого четвертьфинала в истории. Но ей всегда не хватает характера. Как против Сенегала в 2002-ом, Парагвая в 2010-ом (также по пенальти), против Бельгии в 2018-ом, когда вела со счетом 2:0.

Ну а Испания? Она вновь выдала бешеные показатели владения мячом и числа передач. Точно как в 2018-ом при другом тренере. То есть за четыре года ничего не изменилось. Говорят о карме за Японию. О фатальном отказе от форварда Альваро Мораты, забившего во всех трех матчах в группе. О Луисе Энрике, слишком отвлекавшемся на стримы о сексе и кулинарии. Но это просто уровень "Фурии Рохи". Она просто генератор банальных поперечных передач.

Времена "тики-таки" давно прошли. А в сборной Испании этого ещё не поняли.

При всем уважении к Ливаковичу и Буну, прежде всего перегоревшие японцы и испанцы ужасно пробивали пенальти.

Шесть грандов, фаворитов, суперсенсация Марокко и Хорватия, которую до сих пор не знают, к кому отнести. Таков состав четвертьфинала.