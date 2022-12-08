Роналду угрожал покинуть сборную на ЧМ-2022 - Португалия сделала заявление

Накануне португальское издание Record опубликовало информацию о том, что нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду угрожал главному тренеру Фернанду Сантушу уходом из команды из-за непопадания в стартовый состав на матч чемпионата мира в Катаре со Швейцарией.

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Впрочем, позже Федерация футбола Португалии выступила с официальным заявлением, в котором отрицает, что Роналду грозился покинуть расположение сборной по ходу Мундиаля: