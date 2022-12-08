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Роналду угрожал покинуть сборную на ЧМ-2022 - Португалия сделала заявление
Ясно, что ничего не ясно
Getty Images / Global Images Ukraine
Накануне португальское издание Record опубликовало информацию о том, что нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду угрожал главному тренеру Фернанду Сантушу уходом из команды из-за непопадания в стартовый состав на матч чемпионата мира в Катаре со Швейцарией.
Впрочем, позже Федерация футбола Португалии выступила с официальным заявлением, в котором отрицает, что Роналду грозился покинуть расположение сборной по ходу Мундиаля:
"Капитан национальной сборной Криштиану Роналду ни разу не угрожал покинуть сборную во время чемпионата мира в Катаре.
Криштиану Роналду ежедневно достигает уникальных достижений на службе у национальной сборной и страны, которые следует уважать и которые свидетельствуют о несомненной степени приверженности национальной команде.
Кстати, степень преданности игрока, проведшего больше всего матчей за сборную Португалии, была вновь продемонстрирована в победном матче со Швейцарией в 1/8 финала ЧМ-2022.
Национальная сборная – игроки, тренеры и структура ПФФ – с первого дня полностью отдана делу и полна энтузиазма в проведении лучшего чемпионата мира в истории сборной Португалии".
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