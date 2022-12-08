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Роналду угрожал покинуть сборную на ЧМ-2022 - Португалия сделала заявление

Чемпионат мира FIFA
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(3 голосов)

Ясно, что ничего не ясно

Роналду угрожал покинуть сборную на ЧМ-2022 - Португалия сделала заявление

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Накануне португальское издание Record опубликовало информацию о том, что нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду угрожал главному тренеру Фернанду Сантушу уходом из команды из-за непопадания в стартовый состав на матч чемпионата мира в Катаре со Швейцарией.

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Впрочем, позже Федерация футбола Португалии выступила с официальным заявлением, в котором отрицает, что Роналду грозился покинуть расположение сборной по ходу Мундиаля:

"Капитан национальной сборной Криштиану Роналду ни разу не угрожал покинуть сборную во время чемпионата мира в Катаре.

Криштиану Роналду ежедневно достигает уникальных достижений на службе у национальной сборной и страны, которые следует уважать и которые свидетельствуют о несомненной степени приверженности национальной команде.

Кстати, степень преданности игрока, проведшего больше всего матчей за сборную Португалии, была вновь продемонстрирована в победном матче со Швейцарией в 1/8 финала ЧМ-2022.

Национальная сборная – игроки, тренеры и структура ПФФ – с первого дня полностью отдана делу и полна энтузиазма в проведении лучшего чемпионата мира в истории сборной Португалии".

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В статье: Криштиану Роналду Португалия Чемпионат Мира-2022
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Комментарии (9)
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progres (Луцьк)
08.12.2022 в 15:26
А навіщо він в зб Португалії? Матч зі Швейцарією показав, що без Роналду команда грає набагато краще. Мавр зробив свою справу, мавр має піти.
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+2
-1
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Барселиниуc (землянин)
08.12.2022 в 15:42
К другому мавру Бадру Хари...
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0
0
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
08.12.2022 в 15:23
Да исчезни ты уже с радаров , гомосятина.
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+2
-2
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Крістофер (Луцьк)
08.12.2022 в 15:29
Твой комментарий стыдно читать. Что ты несёшь? Бред от обиженного, завистливого лузера. Выпрыгни в окно.
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+1
-3
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Барселиниуc (землянин)
08.12.2022 в 15:16
Интересно, а в матче с Марокко Ронька выйдет в старте? Или Катька снова реветь начнёт, мол, да сколько ж нам сей глум терпеть? И тренер бл.ять и чемп гавно.. неблагодарные болелы... Всё! Мы не простим такой измены. Верните братца моего, е.бали в рот мы ваши блъ в конце замены. (прошу прощение за мой французский.. )
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+1
-2
Prideman (Lviv)
08.12.2022 в 13:55
Там є кому його замінити. Той же Гомеш, який зробив хет-рик...
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+1
-1
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Барселиниуc (землянин)
08.12.2022 в 14:06
Рамуш, а не Гомеш.
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+2
-2
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VictCo (Київ)
08.12.2022 в 14:32
Він з тобою сплутав, бо знає який ти ГОМЕШ...
+3
-3
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Барселиниуc (землянин)
08.12.2022 в 15:39
Твой пук в лужу был произведён. Витёк.
+1
0

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