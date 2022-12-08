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Хорватия - Бразилия: где и когда смотреть онлайн матч Чемпионата мира
Где покажут в прямом эфире матч Чемпионата мира 2022 Хорватия – Бразилия, четвертьфинал
фото - Getty Images
Сборная Бразилии на текущем Мундиале выглядит очень внушительно – красивая игра, уверенные победы. Не зря команда Тите считается едва ли не главным фаворитом в борьбе за золото. Но Хорватию не стоит недооценивать. Лука Модрич и компания способны поставить подножку любому сопернику.
Удастся ли им удивить на этот раз, смотрите матч Хорватия – Бразилия в пятницу, 9 декабря. Начало в 17.00.
Покажут ли матч Хорватия – Бразилия на ТВ
Да, прямая трансляция поединка будет доступна на региональных телеканалах Суспільного (Общественное. Винница, Общественное. Одесса, Общественное.Харьков, Общественное.Киев, Общественное.Чернигов, Общественное.Львов и другие).
Где смотреть матч Хорватия – Бразилия в интернете
Также официальным транслятором матчей чемпионата мира в Украине является OTT-платформа MEGOGO, которая является платной. Трансляция поединка также будет доступна в кабельной сети Воля ТВ. В свободном доступе матч будет показан на сайте Суспільного в разделе Спорт.
Как еще можно следить за игрой Хорватия – Бразилия
Если у вас не будет возможности просмотреть матч в прямом эфире, следите за ходом поединка с помощью текстовой трансляции на UA-Футбол | Хорватия – Бразилия онлайн. На сайте также будут оперативно появляться видео забитых голов и новости о важных событиях в игре. Также будет доступна прямая аудио трансляция на радио Промінь.
Какие каналы покажут матч Хорватия – Бразилия в других странах
- Канада - TSN3, TSN4, TSN5, RDS, TSN App, TSN1, TSN.ca, RDS App
- Хорватия - HRTi, HRT 2
- Чехия - ČT Sport
- Франция - beIN Sports 1, beIN SPORTS CONNECT, Free
- Германия - MagentaTV, Servus TV
- Ирландия - BBC Radio 5 Live, BBC Sport Web, BBC One, RTE 2, BBC iPlayer, RTE Player
- Израиль - KAN 11
- Италия - RaiPlay, RAI 1
- Молдова - Moldova 1
- Нидерланды - NPO 1, NPO Start, Één
- Польша - TVP Sport App, TVP Sport, TVP1, sport.tvp.pl
- Португалия - Antena 1 - RTP, TVI Player, Sport TV1, Sport TV Multiscreen, TVI
- Словакия - RTVS Live, RTVS Sport, ČT Sport
- Испания - Gol Mundial
- Турция - TRT 4K, TRT 1
- Великобритания - BBC iPlayer, BBC Sport Web, BBC One, BBC Radio 5 Live
- США - FOX Network, Telemundo Deportes En Vivo, Telemundo, UFORIA App, Futbol de Primera Radio, SiriusXM FC, Peacock, Sling, Foxsports.com, FOX Sports App
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