Хорватия - Бразилия: где и когда смотреть онлайн матч Чемпионата мира

Сборная Бразилии на текущем Мундиале выглядит очень внушительно – красивая игра, уверенные победы. Не зря команда Тите считается едва ли не главным фаворитом в борьбе за золото. Но Хорватию не стоит недооценивать. Лука Модрич и компания способны поставить подножку любому сопернику.

Удастся ли им удивить на этот раз, смотрите матч Хорватия – Бразилия в пятницу, 9 декабря. Начало в 17.00.

Покажут ли матч Хорватия – Бразилия на ТВ

Да, прямая трансляция поединка будет доступна на региональных телеканалах Суспільного (Общественное. Винница, Общественное. Одесса, Общественное.Харьков, Общественное.Киев, Общественное.Чернигов, Общественное.Львов и другие).

Где смотреть матч Хорватия – Бразилия в интернете

Также официальным транслятором матчей чемпионата мира в Украине является OTT-платформа MEGOGO, которая является платной. Трансляция поединка также будет доступна в кабельной сети Воля ТВ. В свободном доступе матч будет показан на сайте Суспільного в разделе Спорт.

Трансляция матча В эфире Трансляция матча Хорватия - Бразилия Смотреть трансляцию

Как еще можно следить за игрой Хорватия – Бразилия

Если у вас не будет возможности просмотреть матч в прямом эфире, следите за ходом поединка с помощью текстовой трансляции на UA-Футбол | Хорватия – Бразилия онлайн. На сайте также будут оперативно появляться видео забитых голов и новости о важных событиях в игре. Также будет доступна прямая аудио трансляция на радио Промінь.

Какие каналы покажут матч Хорватия – Бразилия в других странах