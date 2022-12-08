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Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Хорватия - Бразилия: где и когда смотреть онлайн матч Чемпионата мира

Чемпионат мира FIFA
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Где покажут в прямом эфире матч Чемпионата мира 2022 Хорватия – Бразилия, четвертьфинал

Хорватия - Бразилия: где и когда смотреть онлайн матч Чемпионата мира

фото - Getty Images

UA-Футбол
Новина українською

Сборная Бразилии на текущем Мундиале выглядит очень внушительно – красивая игра, уверенные победы. Не зря команда Тите считается едва ли не главным фаворитом в борьбе за золото. Но Хорватию не стоит недооценивать. Лука Модрич и компания способны поставить подножку любому сопернику.

Удастся ли им удивить на этот раз, смотрите матч Хорватия – Бразилия в пятницу, 9 декабря. Начало в 17.00.

Покажут ли матч Хорватия – Бразилия на ТВ

Да, прямая трансляция поединка будет доступна на региональных телеканалах Суспільного (Общественное. Винница, Общественное. Одесса, Общественное.Харьков, Общественное.Киев, Общественное.Чернигов, Общественное.Львов и другие).

Где смотреть матч Хорватия – Бразилия в интернете

Также официальным транслятором матчей чемпионата мира в Украине является OTT-платформа MEGOGO, которая является платной. Трансляция поединка также будет доступна в кабельной сети Воля ТВ. В свободном доступе матч будет показан на сайте Суспільного в разделе Спорт.

Трансляция матча
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Трансляция матча Хорватия - Бразилия
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Как еще можно следить за игрой Хорватия – Бразилия

Если у вас не будет возможности просмотреть матч в прямом эфире, следите за ходом поединка с помощью текстовой трансляции на UA-Футбол | Хорватия – Бразилия онлайн. На сайте также будут оперативно появляться видео забитых голов и новости о важных событиях в игре. Также будет доступна прямая аудио трансляция на радио Промінь.

Какие каналы покажут матч Хорватия – Бразилия в других странах

  • Канада - TSN3, TSN4, TSN5, RDS, TSN App, TSN1, TSN.ca, RDS App
  • Хорватия - HRTi, HRT 2
  • Чехия - ČT Sport
  • Франция - beIN Sports 1, beIN SPORTS CONNECT, Free
  • Германия - MagentaTV, Servus TV
  • Ирландия - BBC Radio 5 Live, BBC Sport Web, BBC One, RTE 2, BBC iPlayer, RTE Player
  • Израиль - KAN 11
  • Италия - RaiPlay, RAI 1
  • Молдова - Moldova 1
  • Нидерланды - NPO 1, NPO Start, Één
  • Польша - TVP Sport App, TVP Sport, TVP1, sport.tvp.pl
  • Португалия - Antena 1 - RTP, TVI Player, Sport TV1, Sport TV Multiscreen, TVI
  • Словакия - RTVS Live, RTVS Sport, ČT Sport
  • Испания - Gol Mundial
  • Турция - TRT 4K, TRT 1
  • Великобритания - BBC iPlayer, BBC Sport Web, BBC One, BBC Radio 5 Live
  • США - FOX Network, Telemundo Deportes En Vivo, Telemundo, UFORIA App, Futbol de Primera Radio, SiriusXM FC, Peacock, Sling, Foxsports.com, FOX Sports App
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В статье: Бразилия Хорватия ЧМ-2022
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