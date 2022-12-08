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X-Фактор Мбаппе, пешеход Месси, бунт Роналду, кайф Ван Гала, new Бразилия: обзор 1/8 и анонс к 1/4 ЧМ
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Нацеленная подготовка Англии к французам, операция "Мбаппе", Нопперт vs Месси, Геррейру vs Хакими, игровой рисунок "Оранье", трансформация "пентакампеонов". Почему наставник "шашечных" раздражает фигуристов? Как Сантуш всех удивил, кто дает баланс сегодняшней Аргентине и так ли она сильна, как мы думаем? Сможет ли центр поля Хорватии что-то противопоставить бразильцам и способно ли Марокко на еще одно чудо? Как всегда, еще больше мыслей внутри подкаста.
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Таймкоды:
00:00 – Всем привет!
00:16 – Нидерланды;
04:20 – Аргентина;
09:38 – Франция;
15:20 – Англия;
19:30 – Хорватия;
23:55 – Бразилия;
28:06 – Марокко;
31:50 – Португалия;
36:45 – Не попадайте в офсайд!
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