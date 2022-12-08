Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Нидерланды - Аргентина: где и когда смотреть онлайн матч Чемпионата мира
Где покажут в прямом эфире матч Чемпионата мира 2022 Нидерланды – Аргентина, четвертьфинал
Фото: Getty Images
Луи ван Гал не первый раз будет противостоять Аргентине в качестве тренера сборной Нидерландов. На ЧМ-2014 его команда уступила "альбиселесте" в полуфинальном матче в серии пенальти. Для 71-летнего тренера это вероятно будет последний Мундиаль во главе "оранье", впрочем как и для лидера сборной Аргентины Лионеля Месси. Ставки очень высоки.
Смотрите матч четвертьфинал Чемпионата мира-2022 Нидерланды – Аргентина в пятницу, 9 декабря. Начало в 21.00.
Покажут ли матч Нидерланды – Аргентина на ТВ
Прямая трансляция поединка НЕ будет доступна на региональных телеканалах Суспільного. Единственным транслятором поединка Нидерланды – Аргентина будет телеканал MEGOGO Футбол Перший. До матча (в 20:00) и после него телеканал проведет включения из студии.
Где смотреть матч Нидерланды – Аргентина в интернете
Официальным транслятором матчей чемпионата мира в Украине является OTT-платформа MEGOGO, которая является платной. Трансляция поединка также будет доступна в кабельной сети Воля ТВ.
Как еще можно следить за игрой Нидерланды – Аргентина
Если у вас не будет возможности просмотреть матч в прямом эфире, следите за ходом поединка с помощью текстовой трансляции на UA-Футбол |
Какие каналы покажут матч Нидерланды – Аргентина в других странах
- Канада - TSN.ca, TSN4, RDS, TSN5, TSN3, RDS App, TSN App, TSN1
- Хорватия - HRT 2, HRTi
- Чехия - TV Nova, ČT Sport, Voyo
- Эстония - ETV 2, ETV+
- Фінляндия - C More Sport 1, MTV3, C More Suomi
- Франция - Molotov, TF1, beIN SPORTS CONNECT, Free, beIN Sports 1
- Германия - MagentaTV, Das Erste
- Ирландия - BBC Radio 5 Live, BBC One, BBC Sport Web, RTE Player, BBC iPlayer, RTE 2
- Израиль - KAN 11
- Италия - RaiPlay, RAI 1
- Латвия - LTV7 Latvia
- Литва - LRT Plius, LRT Live Streaming
- Молдова - Moldova 1
- Нидерланды - NPO 1, NPO Start, Één
- Польша - TVP Sport App, sport.tvp.pl, TVP Sport, TVP1
- Португалия - RTP 1, RTP Play, Antena 1 - RTP, Sport TV1, Sport TV Multiscreen
- Словакия - ČT Sport, RTVS Sport, RTVS Live
- Испания - RTVE.es, Gol Mundial, TVE La 1, fuboTV España
- Турция - TRT 1, TRT 4K
- Великобритания - BBC One, BBC Radio 5 Live, BBC iPlayer, BBC Sport Web
- США - FOX Sports App, Telemundo Deportes En Vivo, Foxsports.com, Telemundo, FOX Network, UFORIA App, Futbol de Primera Radio, Sling, Peacock, SiriusXM FC
Популярное сейчас
- Сборная Испании назвала имя нового главного тренера
- Артета подтвердил, что Арсенал хочет купить Мудрика
- В Севастополе с утра были слышные громкие взрывы
- Марокко - Испания 0:0, пен. 3:0. Карикатурная серия пенальти и заслуженный вылет пиренейцев
- Красотка дня. Соблазнительная девушка форварда сборной Австралии. ФОТО
- Красотка дня. Эффектная подруга главного открытия чемпионата мира Коди Гакпо. ФОТО