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Нидерланды - Аргентина: где и когда смотреть онлайн матч Чемпионата мира

Чемпионат мира FIFA
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Где покажут в прямом эфире матч Чемпионата мира 2022 Нидерланды – Аргентина, четвертьфинал

Нидерланды - Аргентина: где и когда смотреть онлайн матч Чемпионата мира

Фото: Getty Images

UA-Футбол
Новина українською

Луи ван Гал не первый раз будет противостоять Аргентине в качестве тренера сборной Нидерландов. На ЧМ-2014 его команда уступила "альбиселесте" в полуфинальном матче в серии пенальти. Для 71-летнего тренера это вероятно будет последний Мундиаль во главе "оранье", впрочем как и для лидера сборной Аргентины Лионеля Месси. Ставки очень высоки.

Смотрите матч четвертьфинал Чемпионата мира-2022 Нидерланды – Аргентина в пятницу, 9 декабря. Начало в 21.00.

Покажут ли матч Нидерланды – Аргентина на ТВ

Прямая трансляция поединка НЕ будет доступна на региональных телеканалах Суспільного. Единственным транслятором поединка Нидерланды – Аргентина будет телеканал MEGOGO Футбол Перший. До матча (в 20:00) и после него телеканал проведет включения из студии.

Где смотреть матч Нидерланды – Аргентина в интернете

Официальным транслятором матчей чемпионата мира в Украине является OTT-платформа MEGOGO, которая является платной. Трансляция поединка также будет доступна в кабельной сети Воля ТВ.

Трансляция матча
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В эфире
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Трансляція матчу Нідерланди - Аргентина
Смотреть трансляцию

Как еще можно следить за игрой Нидерланды – Аргентина

Если у вас не будет возможности просмотреть матч в прямом эфире, следите за ходом поединка с помощью текстовой трансляции на UA-Футбол | Нидерланды – Аргентина онлайн. На сайте также будут оперативно появляться видео забитых голов и новости о важных событиях в игре. Также будет доступна прямая аудио трансляция на радио Промінь.

Какие каналы покажут матч Нидерланды – Аргентина в других странах

  • Канада - TSN.ca, TSN4, RDS, TSN5, TSN3, RDS App, TSN App, TSN1
  • Хорватия - HRT 2, HRTi
  • Чехия - TV Nova, ČT Sport, Voyo
  • Эстония - ETV 2, ETV+
  • Фінляндия - C More Sport 1, MTV3, C More Suomi
  • Франция - Molotov, TF1, beIN SPORTS CONNECT, Free, beIN Sports 1
  • Германия - MagentaTV, Das Erste
  • Ирландия - BBC Radio 5 Live, BBC One, BBC Sport Web, RTE Player, BBC iPlayer, RTE 2
  • Израиль - KAN 11
  • Италия - RaiPlay, RAI 1
  • Латвия - LTV7 Latvia
  • Литва - LRT Plius, LRT Live Streaming
  • Молдова - Moldova 1
  • Нидерланды - NPO 1, NPO Start, Één
  • Польша - TVP Sport App, sport.tvp.pl, TVP Sport, TVP1
  • Португалия - RTP 1, RTP Play, Antena 1 - RTP, Sport TV1, Sport TV Multiscreen
  • Словакия - ČT Sport, RTVS Sport, RTVS Live
  • Испания - RTVE.es, Gol Mundial, TVE La 1, fuboTV España
  • Турция - TRT 1, TRT 4K
  • Великобритания - BBC One, BBC Radio 5 Live, BBC iPlayer, BBC Sport Web
  • США - FOX Sports App, Telemundo Deportes En Vivo, Foxsports.com, Telemundo, FOX Network, UFORIA App, Futbol de Primera Radio, Sling, Peacock, SiriusXM FC
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В статье: Аргентина Нидерланды ЧМ-2022 Чемпионат Мира-2022 сборная Нидерландов Сборная Аргентины Национальная сборная Аргентины
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