Нидерланды - Аргентина: где и когда смотреть онлайн матч Чемпионата мира

Луи ван Гал не первый раз будет противостоять Аргентине в качестве тренера сборной Нидерландов. На ЧМ-2014 его команда уступила "альбиселесте" в полуфинальном матче в серии пенальти. Для 71-летнего тренера это вероятно будет последний Мундиаль во главе "оранье", впрочем как и для лидера сборной Аргентины Лионеля Месси. Ставки очень высоки.

Смотрите матч четвертьфинал Чемпионата мира-2022 Нидерланды – Аргентина в пятницу, 9 декабря. Начало в 21.00.

Покажут ли матч Нидерланды – Аргентина на ТВ

Прямая трансляция поединка НЕ будет доступна на региональных телеканалах Суспільного. Единственным транслятором поединка Нидерланды – Аргентина будет телеканал MEGOGO Футбол Перший. До матча (в 20:00) и после него телеканал проведет включения из студии.

Где смотреть матч Нидерланды – Аргентина в интернете

Официальным транслятором матчей чемпионата мира в Украине является OTT-платформа MEGOGO, которая является платной. Трансляция поединка также будет доступна в кабельной сети Воля ТВ.

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Как еще можно следить за игрой Нидерланды – Аргентина

Если у вас не будет возможности просмотреть матч в прямом эфире, следите за ходом поединка с помощью текстовой трансляции на UA-Футбол | Нидерланды – Аргентина онлайн . На сайте также будут оперативно появляться видео забитых голов и новости о важных событиях в игре. Также будет доступна прямая аудио трансляция на радио Промінь.

Какие каналы покажут матч Нидерланды – Аргентина в других странах