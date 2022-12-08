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Роналду отказался тренироваться с запасными после матча со Швейцарией
Скандалы продолжаются
Getty Images/Global Images Ukraine
7 декабря стало известно, что Криштиану Роналду тренировался в спортзале с игроками, которые вышли в основе на матч 1/8 против Швейцарии (6:1). В матче он вышел на поле только на 73 минуте.
Marca сообщает, что нападающий отказался заниматься с игроками которые начали матч со Швейцарией в запасе и именно поэтому занимался в зале.
Ключевой момент в том, что он единственный из всех, кто начинал матч на скамейке занимался с основой. Рафаэль Леау, Орта, Витинья и Невеш, которые вышли на поле по ходу матча, все отзанимались полную сессию.
Португалия встретится с Марокко в четвертьфинале чемпионата мира 9-го декабря. Матч начнется в 17:00.
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