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Роналду отказался тренироваться с запасными после матча со Швейцарией

Чемпионат мира FIFA
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Скандалы продолжаются

Роналду отказался тренироваться с запасными после матча со Швейцарией

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

7 декабря стало известно, что Криштиану Роналду тренировался в спортзале с игроками, которые вышли в основе на матч 1/8 против Швейцарии (6:1). В матче он вышел на поле только на 73 минуте.

Marca сообщает, что нападающий отказался заниматься с игроками которые начали матч со Швейцарией в запасе и именно поэтому занимался в зале.

Ключевой момент в том, что он единственный из всех, кто начинал матч на скамейке занимался с основой. Рафаэль Леау, Орта, Витинья и Невеш, которые вышли на поле по ходу матча, все отзанимались полную сессию.

Португалия встретится с Марокко в четвертьфинале чемпионата мира 9-го декабря. Матч начнется в 17:00.

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В статье: Криштиану Роналду Португалия Швейцария Чемпионат мира 2022
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Источник:
marca.com

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