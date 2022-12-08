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Ван Гал: Ди Мария считает меня худшим тренером? Депай был в его положении в МЮ и теперь мы целуемся в губы
Тренер Нидерландов продолжает веселить журналистов на пресс-конференциях
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер сборной Нидерландов Луи Ван Гал поделился своими ожиданиями от предстоящего матча с Аргентиной в четвертьфинале Чемпионата мира-2022.
О предстоящей встрече с Анхелем Ди Марией, который после совместной работы с Ван Галом в "Манчестер Юнайтед" назвал его "худшим тренером в своей карьере".
"Ди Мария великолепный игрок. У него было немало частных неприятностей в Манчестере, в частности был ограблен его дом. Ди Мария назвал меня худшим тренером , который у него когда-либо был? Мало кто разделяет его мнение. Мне грустно, что он так говорит. Мемфису Депаю тоже пришлось иметь со мной дело в Манчестере, а сейчас мы целуемся в губы. Ему, Мемфису, не хотелось этого поцелуя, но ничего страшного".
Van Gaal: "Di Maria calling me the worst manager he has ever had? He's one of the few players with this opinion. I'm really sorry about this and I find it sad he said this. Memphis had to deal with it too at Manchester, and now we kiss each other on the mouth." pic.twitter.com/tZo9mmsQiy— ???????????? ???????????????? ???? (@TheEuropeanLad) December 8, 2022
О футбольном стиле Нидерландов
"Вы продолжаете меня спрашивать о том, почему мы играем в контратакующий футбол. Вы не понимаете, что сейчас играть в атакующем стиле гораздо сложнее, чем 20 лет назад. Футбол изменился. Бразилия делает почти то же, что и мы, просто у них есть очень техничные футболисты. Но Бразилия считается топ-фаворитом, а мы одной из команд, которые могут выиграть ЧМ".
О рефери матча с Аргентиной
"Антонио Матеу Лаос – прекрасный арбитр. Первые наши четыре матча судили рефери, которых можно отнести ко второму дивизиону. Лаос из элитной категории и я его очень ценю".
О том, будут ли Нидерланды защищаться девятью футболистами
"Этот вопрос настолько негативный, что я даже не буду на него отвечать. Можете сами придумать ответ".
О подготовке к матчу с Аргентиной
"План на игру готовый. Мы также провели матч 11 на 11 и тренировали пенальти. Мы отрабатывали не только технику, но и как вывести соперника из себя".
"Аргентина использовала три разных схемы против Польши. Может они что-то пробуют. Но мы Нидерланды. Если посмотреть на результаты между командами, они равны", – сказал Ван Гал.
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