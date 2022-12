Ван Гал: Ди Мария считает меня худшим тренером? Депай был в его положении в МЮ и теперь мы целуемся в губы

Главный тренер сборной Нидерландов Луи Ван Гал поделился своими ожиданиями от предстоящего матча с Аргентиной в четвертьфинале Чемпионата мира-2022.

О предстоящей встрече с Анхелем Ди Марией, который после совместной работы с Ван Галом в "Манчестер Юнайтед" назвал его "худшим тренером в своей карьере".

"Ди Мария великолепный игрок. У него было немало частных неприятностей в Манчестере, в частности был ограблен его дом. Ди Мария назвал меня худшим тренером , который у него когда-либо был? Мало кто разделяет его мнение. Мне грустно, что он так говорит. Мемфису Депаю тоже пришлось иметь со мной дело в Манчестере, а сейчас мы целуемся в губы. Ему, Мемфису, не хотелось этого поцелуя, но ничего страшного".

Van Gaal: "Di Maria calling me the worst manager he has ever had? He's one of the few players with this opinion. I'm really sorry about this and I find it sad he said this. Memphis had to deal with it too at Manchester, and now we kiss each other on the mouth." pic.twitter.com/tZo9mmsQiy