Ван Гал: Ди Мария считает меня худшим тренером? Депай был в его положении в МЮ и теперь мы целуемся в губы

Главный тренер сборной Нидерландов Луи Ван Гал поделился своими ожиданиями от предстоящего матча с Аргентиной в четвертьфинале Чемпионата мира-2022.

О предстоящей встрече с Анхелем Ди Марией, который после совместной работы с Ван Галом в "Манчестер Юнайтед" назвал его "худшим тренером в своей карьере".

"Ди Мария великолепный игрок. У него было немало частных неприятностей в Манчестере, в частности был ограблен его дом. Ди Мария назвал меня худшим тренером , который у него когда-либо был? Мало кто разделяет его мнение. Мне грустно, что он так говорит. Мемфису Депаю тоже пришлось иметь со мной дело в Манчестере, а сейчас мы целуемся в губы. Ему, Мемфису, не хотелось этого поцелуя, но ничего страшного".

Van Gaal: "Di Maria calling me the worst manager he has ever had? He's one of the few players with this opinion. I'm really sorry about this and I find it sad he said this. Memphis had to deal with it too at Manchester, and now we kiss each other on the mouth." pic.twitter.com/tZo9mmsQiy — ???????????? ???????????????? ???? (@TheEuropeanLad) December 8, 2022

О футбольном стиле Нидерландов

"Вы продолжаете меня спрашивать о том, почему мы играем в контратакующий футбол. Вы не понимаете, что сейчас играть в атакующем стиле гораздо сложнее, чем 20 лет назад. Футбол изменился. Бразилия делает почти то же, что и мы, просто у них есть очень техничные футболисты. Но Бразилия считается топ-фаворитом, а мы одной из команд, которые могут выиграть ЧМ".

О рефери матча с Аргентиной

"Антонио Матеу Лаос – прекрасный арбитр. Первые наши четыре матча судили рефери, которых можно отнести ко второму дивизиону. Лаос из элитной категории и я его очень ценю".

О том, будут ли Нидерланды защищаться девятью футболистами

"Этот вопрос настолько негативный, что я даже не буду на него отвечать. Можете сами придумать ответ".

О подготовке к матчу с Аргентиной

"План на игру готовый. Мы также провели матч 11 на 11 и тренировали пенальти. Мы отрабатывали не только технику, но и как вывести соперника из себя".

"Аргентина использовала три разных схемы против Польши. Может они что-то пробуют. Но мы Нидерланды. Если посмотреть на результаты между командами, они равны", – сказал Ван Гал.

