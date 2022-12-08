Роналду: У нас слишком сплоченная команда, чтобы нас могли разбить внешние силы

Лидер и капитан сборной Португалии Криштиану Роналду сделал заявление о национальной команде, в которой, судя по контексту, заявляет, что внутри команды все хорошо.

Интересно, что накануне португальское издание Record опубликовало информацию о том, что Роналду угрожал главному тренеру Фернанду Сантушу уходом из команды из-за непопадания в стартовый состав на матч чемпионата мира в Катаре со Швейцарией.