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Роналду: У нас слишком сплоченная команда, чтобы нас могли разбить внешние силы

Чемпионат мира FIFA
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Криштиану говорит, что внутри команды все хорошо

Роналду: У нас слишком сплоченная команда, чтобы нас могли разбить внешние силы

Фото: twitter.com/selecaoportugal

Новина українською

Лидер и капитан сборной Португалии Криштиану Роналду сделал заявление о национальной команде, в которой, судя по контексту, заявляет, что внутри команды все хорошо.

Интересно, что накануне португальское издание Record опубликовало информацию о том, что Роналду угрожал главному тренеру Фернанду Сантушу уходом из команды из-за непопадания в стартовый состав на матч чемпионата мира в Катаре со Швейцарией.

"У нас слишком сплоченная команда, чтобы нас могли разбить внешние силы. Мы слишком храбрая нация, чтобы позволить себе сдаться какому-либо противнику. Мы - команда в прямом смысле этого слова. Команда, которая будет бороться за мечту до конца! Верьте нам! Вперед, Португалия!", – написал Роналду в своем Твиттере.

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В статье: Криштиану Роналду Португалия
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