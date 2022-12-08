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Роналду: У нас слишком сплоченная команда, чтобы нас могли разбить внешние силы
Криштиану говорит, что внутри команды все хорошо
Фото: twitter.com/selecaoportugal
Лидер и капитан сборной Португалии Криштиану Роналду сделал заявление о национальной команде, в которой, судя по контексту, заявляет, что внутри команды все хорошо.
Интересно, что накануне португальское издание Record опубликовало информацию о том, что
"У нас слишком сплоченная команда, чтобы нас могли разбить внешние силы. Мы слишком храбрая нация, чтобы позволить себе сдаться какому-либо противнику. Мы - команда в прямом смысле этого слова. Команда, которая будет бороться за мечту до конца! Верьте нам! Вперед, Португалия!", – написал Роналду в своем Твиттере.
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