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Тите: Если мне придется танцевать, я буду танцевать. Это наш образ жизни

Чемпионат мира FIFA
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Менеджер ответил на претензии футбольных фанатов

Тите: Если мне придется танцевать, я буду танцевать. Это наш образ жизни

Фото: twitter.com/CBF_Futebol

Новина українською

Главный тренер сборной Бразилии ответил на критику и прокомментировал тему танцев в национальной команде. Он рассказал, что это часть культуры.

"Это не моя личная сборная. Это сборная Бразилии, за которую я несу ответственность как тренер. Мне очень жаль тех, кто не знает историю и культуру Бразилии, наш образ жизни, и я не буду комментировать их слова.

Я уважаю нашу культуру и команду, в которой я работаю. Такова бразильская культура, и она не умаляет никакой другой. Это наш образ жизни.

Те, кто работают со мной, знают меня, знают, как все устроено за кулисами. И если мне придется танцевать, я буду танцевать. Просто мне надо больше упражняться", – сказал главный тренер сборной Бразилии.

Бразилия сыграет с Хорватией в четвертьфинале чемпионата мира 9-го декабря. Матч начнется в 17:00.

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В статье: Бразилия Тите
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Источник:
globo.com

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