Ван Гал о продолжении карьеры: Мне 71, но я выгляжу как бог

Главный тренер сборной Нидерландов Луи Ван Гал ответил на вопрос о завершении карьеры. Приходя в национальную команду он заявил, что уйдет после чемпионата мира в Катаре.

"Никогда не говори "никогда". У нас есть хороший пример: Дик Адвокат. Вы, наверное, его не знаете – он тренировал сборную Ирака, хотя он даже старше меня. На днях он устроился на другую работу.

Если я получу хорошее предложение, может быть, я еще немного продолжу карьеру. Мне 71 год, но я выгляжу как бог", – сказал главный тренер сборной Нидерландов.

Напомним, что Ван Гал успел трижды поработать в сборной Нидерландов, в "Манчестер Юнайтед", "Барселоне", "Аяксе", "Баварии" и "АЗ".