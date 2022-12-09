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Конкурс прогнозов UA-Футбол и VBET. Спрогнозируйте результаты двух матчей пятницы до 17:00

Чемпионат мира FIFA
Обновлено
(1 голосов)

Решающий этап!

Конкурс прогнозов UA-Футбол и VBET. Спрогнозируйте результаты двух матчей пятницы до 17:00

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Вместе с ЧМ сделал паузу на несколько дней наш Конкурс прогнозов. Но еще далеко не все вопросы у нас определены. Во-первых, сегодня стартует пятый этап: по итогам последних восьми матчей мы определим промежуточных победителей. Во-вторых, уже скоро мы узнаем главных триумфаторов соревнования. Кстати, на днях мы объявляли победителей и призеров четвертого этапа. И еще не все ответили нам на почту. Проверьте, нет ли вашего ника среди десятки лучших прогнозистов 1/8 финала.

Подробные условия нашего соревнования прогнозистов мы рассказывали здесь. Также напомним, что все результаты вы можете просмотреть в Google Таблице здесь (открывается онлайн) - в ближайшее время мы добавим туда все результаты четвертого этапа и объявим победителей.

Напомним, что прогнозы принимаются в комментариях к этой новости одним сообщением до официального времени начала первого матча дня. То есть времени у вас сегодня до 17:00!

Прогнозы принимаются в формате "Сборная – Сборная Х:Х". Например: "Катар – Эквадор 0:2". Удачи!

Прогнозы только на основное время.

Конкурс прогнозов UA-Футбол и VBET. День 18

17:00 Хорватия – Бразилия
21:00 Нидерланды – Аргентина

Сделать реальную ставку на все игры Чемпионата мира по футболу 2022 даже во время матчей вы можете на сайте букмекерской компании VBET.

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Комментарии (7)
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dp040689bva (Дніпро)
09.12.2022 в 01:22
Хорватія-Бразилія 1:2 Нідерланди-Аргентина 0:0
Ответить
0
0
sweeet4 (Львів)
09.12.2022 в 01:04
Хорватія - Бразилія 1:4 Нідерланди - Аргентина 1:2
Ответить
0
0
podolyanin31 (Київ)
09.12.2022 в 00:45
Хорватія - Бразилія 2:1 Нідерланди - Аргентина 2:1
Ответить
0
0
Malioha (Одесса)
09.12.2022 в 00:41
Хорватия 0-2 БразилияНидерланды 1-3 Аргентина
Ответить
0
0
Fox1984 (Івано-Франківськ)
09.12.2022 в 00:33
Хорватія - Бразилія 2:0,Нідегланди - Аргентина 0:1
Ответить
0
-1
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
09.12.2022 в 00:45
Ответить
0
0
avatar
Parsley (Dnipro)
09.12.2022 в 00:13
Хорватія - Бразилія 1:2, Нідерланди - Аргентина 2:1
Ответить
0
0

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