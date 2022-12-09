Конкурс прогнозов UA-Футбол и VBET. Спрогнозируйте результаты двух матчей пятницы до 17:00

Вместе с ЧМ сделал паузу на несколько дней наш Конкурс прогнозов. Но еще далеко не все вопросы у нас определены. Во-первых, сегодня стартует пятый этап: по итогам последних восьми матчей мы определим промежуточных победителей. Во-вторых, уже скоро мы узнаем главных триумфаторов соревнования. Кстати, на днях мы объявляли победителей и призеров четвертого этапа . И еще не все ответили нам на почту. Проверьте, нет ли вашего ника среди десятки лучших прогнозистов 1/8 финала.

Подробные условия нашего соревнования прогнозистов мы рассказывали здесь . Также напомним, что все результаты вы можете просмотреть в Google Таблице здесь (открывается онлайн) - в ближайшее время мы добавим туда все результаты четвертого этапа и объявим победителей.

Напомним, что прогнозы принимаются в комментариях к этой новости одним сообщением до официального времени начала первого матча дня. То есть времени у вас сегодня до 17:00!

Прогнозы принимаются в формате "Сборная – Сборная Х:Х". Например: "Катар – Эквадор 0:2". Удачи!

Прогнозы только на основное время.

Конкурс прогнозов UA-Футбол и VBET. День 18

17:00 Хорватия – Бразилия

21:00 Нидерланды – Аргентина

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