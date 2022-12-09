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Конкурс прогнозов UA-Футбол и VBET. Спрогнозируйте результаты двух матчей пятницы до 17:00
Решающий этап!
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Вместе с ЧМ сделал паузу на несколько дней наш Конкурс прогнозов. Но еще далеко не все вопросы у нас определены. Во-первых, сегодня стартует пятый этап: по итогам последних восьми матчей мы определим промежуточных победителей. Во-вторых, уже скоро мы узнаем главных триумфаторов соревнования. Кстати, на днях мы объявляли
Подробные условия нашего соревнования прогнозистов мы рассказывали
Напомним, что прогнозы принимаются в комментариях к этой новости одним сообщением до официального времени начала первого матча дня. То есть времени у вас сегодня до 17:00!
Прогнозы принимаются в формате "Сборная – Сборная Х:Х". Например: "Катар – Эквадор 0:2". Удачи!
Прогнозы только на основное время.
17:00 Хорватия – Бразилия
21:00 Нидерланды – Аргентина
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