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Скалони про матч с Нидерландами: Матч будет очень увлекательным. Встречаются две команды стремящиеся атаковать

Чемпионат мира FIFA
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Будет зрелищный матч

Скалони про матч с Нидерландами: Матч будет очень увлекательным. Встречаются две команды стремящиеся атаковать

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони высказался по поводу четвертьфинала чемпионата мира против Нидерландов.

"Любая из восьми команд, остающихся в гонке, выступает достаточно хорошо для того, чтобы выйти в финал.

Завтрашняя игра будет очень увлекательным зрелищем, поскольку встречаются две команды, всегда стремящиеся атаковать.

Мы не беспокоимся насчет того, выложится ли наша команда на все сто. Наша команда всегда отдает на поле все силы.

Де Пауль в порядке. После матчей всегда есть футболисты, которые тренируются отдельно от остальных. Сегодня мы примем решение по составу после тренировки", – отметил Скалони.

Матч начнется завтра, 9-го декабря, в 21:00.

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В статье: Аргентина Нидерланды Чемпионат мира 2022
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