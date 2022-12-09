Хунта, Кройф, Кемпес и Ренсенбринк. О самом принципиальном матче между Нидерландами и Аргентиной

Соперничество между Нидерландами и Аргентиной по праву считается классикой ЧМ. Все благодаря множеству памятных эпизодов - достаточно вспомнить фантастический гол в исполнении Денниса Бергкампа или напряженную серию послематчевых пенальти в 2014-м. Впрочем, даже они меркнут на фоне перипетий 1978-го — легендарное поколение оранжевых, выращенное Ринусом Михелсом и подхваченное Эрнстом Хаппелем, попыталось в последний раз зацепиться за кубок мира.

Результат хорошо известен — в решающем поединке европейцы уступили 1:3. Однако сам матч окутан деталями, описывающими картину гораздо более широкими мазками, чем просто счет на табло. Поэтому вашему вниманию ретроспектива - возвращаемся на 44 года назад.

Политика в спорте и отсутствие Кройфа

Под каким бы углом мы ни рассматривали финал, неотъемлемым является его политический аспект. Когда в июле 1966 года Аргентина получила право на проведение Мундиаля, никто не мог предположить, что через двенадцать лет в стране будет господствовать хунта. Хотя и в этом утверждении есть лукавство – режим генерала Хорхе Виделы возник не за один день.

Учитывая это, было смешно наблюдать за тем, как все активисты требовали забрать ЧМ у Катара. Безусловно, намерения морально здорового общества правильные, однако к кому оно апеллировало? Почему ФИФА мало как-то реагировать, если не сделало этого в 1978-м?

В Аргентине царил террор, оппозиция умерла в прямом смысле, прессу выкормили из руки военных, а агентура рыскала по всему миру. Результат? Футбольные чиновники удовлетворились гарантиями безопасности и ожидаемо дали "зеленый" свет.

Диктатор Видела

Единственный вывод, что пришел в голову — а может больше не организовывать соревнования там, где нестабильное внутреннее положение? Именно поэтому ЧМ-1986 добрался до Мексики, а не Колумбии, как планировалось сначала — на вердикт повлияла разрастающаяся война между наркокартелями и официальными властями.

Если говорить откровенно, никакой другой победитель, кроме Аргентины, не прогнозировался. Нидерланды были обречены в любом случае — диктаторский аппарат все равно сделал бы так, чтобы трофей выиграла правильная команда. И от осознания ситуации больно — примечательно, что в борьбе с хозяевами почти все соперники напоминали рыбу, лежащую рядом с прорубью и судорожно хватающую воздух.

Не сказать, что "альбиселесте" не были достойны триумфа - чего стоил один Марио Кемпес. В то же время турнир сопровождался постоянными спорными моментами — первым на ум приходит подозрительное поражение Франции (1:2), после которого Аргентина согласилась передать проигравшей стороне часть политзаключенных. Или скандальный поединок с Перу, где "бело-голубые" удивительно легко обеспечили нужную разницу мячей (6:0) и таким образом опередили Бразилию на пути в финал.

Конспирологические теории, в которых фигурировал допинг (в том числе амфетамин), пережевываются десятилетиями. Но все понимали, сколь важной для Виделы была атмосфера национального праздника — как итог, это спровоцировало бешеную информационную накачку и повлияло на работу арбитров. Террорист стремился к международному признанию и не оставил Нидерландам никакого шанса.

Какими были "оранжевые"? В 1974-м - голодными, в 1976-м - сбитыми с толку. В 1978-м — без Йохана Кройфа и осатаневшими от вселенской несправедливости. Ну, действительно — досадные промахи при, казалось бы, полном доминировании заметно подкосили уверенность. ФРГ и Чехословакия на Евро-76 нанесли глубокие рубцы и для того чтобы наконец закрыть гештальт, необходимо было побеждать.

Бытует мнение, что Нидерланды оказались неготовы к воплощению задачи — по сравнению с 1974-м состав логически состарился, не было Михелса, тотальный футбол уже не казался чем-то новаторским и раскусывался конкурентами. Это прекрасно подчеркивал амстердамский "Аякс" - будучи основателем идей и ее флагманом, клуб проваливался (или вообще не участвовал) в Кубке европейских чемпионов.

И Кройф – как действовать без главной звезды? Что касается неприезда Йохана в Аргентину, до сих пор существует немало спекуляций. Неужели хунта добралась до нападающего и нажала, чтобы тот не помог сборной? Некоторые пытались выставить звезду великим моралистом, присоединившимся к массовым протестам против Виделы, однако сам Кройф возразил — мол, иначе бы не выступал во франкистской Испании.

Кройф и Хаппель в 1977

Все просто – Йохан ментально сломался и сменил приоритеты. Он не скрывал, что не горел желанием играть после тридцати (и по иронии судьбы вынужден был это делать, поскольку попал в серьезные долги), а критика СМИ перешла допустимые границы. Исполнитель выбрал семью и после попытки ее похищения в Каталонии окончательно убедился – он не готов покидать жену и детей в одиночестве.

Да разве это повод? Газетчики нарекли недавнего кумира "подкаблучником" и пытались раскрутить историю, в которой Кройф якобы настаивал на том, чтобы Данни поехала с ним в Аргентину, причем за средства федерации. Хорошая басня, над которой футболист еще очень долго насмехался.

А вот давление – совсем другое дело. "Я находился в состоянии постоянного стресса, вызванного не слишком хорошими отзывами по поводу моей игры. Даже после того, как мы выиграли у англичан на "Уэмбли": "Подумаешь, товарищеский матч!". Или после победы над Бельгией: "Да мы же должны их обыгрывать одной ногой!". А если бы мы проиграли или сыграли вничью, что бы они говорили? И это не стрессовая ситуация? Хуже и не придумать. И начинаешь задумываться, как тебя будут уничтожать, если что-нибудь в Аргентине пойдет не так", — рассказал Кройф в 1977-м.

Нидерланды действительно не дотягивали до кубка? Если посмотреть события ЧМ-1978, то невероятно сложно найти более достойного претендента, чем "оранжевые". Да, отсутствовал Михелс, но чем хуже модный Хаппель? Эрнст провел фантастический период в "Брюгге", с которым в 1978-м остановился в шаге от триумфа в Кубке европейских чемпионов. Более того, между собой поссорились Бельгия и Нидерланды, когда последние пригласили австрийца на пост главного тренера. Разве это не говорит о знаковости персоны Хаппеля?

Или Кройф — без сомнения, его потеря была ощутима, но мир не остановился (история знает достаточно примеров, когда команда без лидера преуспевала, одна даже стала чемпионом Европы в 1992-м). Хаппель перестроил скелет вокруг Джонни Репа и тот справился с положенной миссией — отличился тремя голами (против Шотландии и дубль — Австрии) и принес немалую пользу.

Учитывая, что Нидерланды разобрались с ФРГ и отцепили Италию, какие могут возникнуть вопросы? К тому же Бразилия, переживавшая процесс обновления, волей жребия попала на Аргентину и о таком чисто южноамериканском сценарии нечего было и думать.

День X

До поединка 1978 года Нидерланды и Аргентина встретились дважды — в товарняке (4:1) и втором групповом раунде ЧМ-1974 (4:0). Дубль Кройфа, голы Руда Крола и Джонни Репа указали "альбиселесте" на место - это было избиение разбалансированной команды, которая набрала один зачетный балл и финишировала последней.

Зато на домашнем Мундиале "небесно-голубые" предстали другими - Луис Сесар Менотти существенно обновил обойму (что интересно, в последний момент "отцепил" 17-летнего Диего Марадону). Убальдо Фильоль, Леопольдо Луке, Даниэль Пассарелла, Марио Кемпес, Даниэль Бертони, Альберто Тарантини – люди, которых специалист хорошо знал и подвел к ЧМ в отличной форме. 25 июня 1978-го эти ребята показали, на что способны.

70-тысячный "Монументаль" был забит полностью - публика бесилась в предвкушении битвы. Проблемы начались еще до стартового свистка — власти Буэнос-Айреса проложили маршрут так, чтобы автобус оранжевых ехал до стадиона заметно дольше, людными, шумными улицами.

Монументаль перед началом игры

После этого фарс не прекратился – нидерландцы вынужденно ждали пять минут, пока хозяева выйдут из подтрибунного помещения. Причем аргентинцы придирались к мелочам — например, Пассарелле не понравилось, как Вилли ван де Керкхоф наложил гипс. Слово за слово и вот "оранье" угрожают уйти с поля - пришлось вмешаться итальянскому арбитру Серджо Гонелли.

Неудивительно, что игра развивалась по нервному сценарию — Руд Крол увидел перед собой "горчичник" уже на 5 минуте. Соперники взялись за дело без особых реверансов, обменялись серией разительных атак, пока на 38 минуте одна из них не подытожилась логическим концом — Кемпес отреагировал на передачу Луке, одним движением убрал двух защитников и пробил мимо Яна Йонгблуда.

Это было заслуженное преимущество, однако еще до перерыва Нидерланды задвигались активнее (настолько, что Роб Ренсенбринк едва не "пробил" Фильоля). Гол назревал и состоялся — ради оживления игры Хаппель бросил в бой Дика Наннинга и тот на 82 минуте отозвался на шикарный навес Вилли ван де Керкхофа - 1:1.

Гол Наннинги

Ключевой эпизод - Ренсенбринк попал в штангу; не хватило какой-то толики, чтобы мяч залетел в сетку и склонил чашу весов в пользу Нидерландов. Впоследствии этот момент фактически перечеркнул все заслуги, зафиксированные Робом, и преследовал его до самой смерти.

"Иногда я думаю, что для меня лучше было бы вообще промахнуться. Тогда люди не спрашивали бы меня об этом. Если бы это был верный шанс забить, как это кажется на видео, я бы до сих пор страдал, но было невозможно забить в той ситуации. Мяч мог попасть либо во вратаря, либо в штангу", - резюмировал Ренсенбринк. Что поделаешь, такова жизнь.

Отдадим должное Менотти, сумевшему встряхнуть коллектив — его спич об игре "ради обычных мясников, а не политиков" реально повлиял на раздевалку. В экстра-тайме Аргентина добавила в скорости и разорвала сбитых с толку нидерландцев - Кемпес протиснул линию защиты и не растерялся, когда мяч отскочил от голкипера и покатился в направлении ворот. Еще одно движение и - 2:1.

Ну и сочную точку на 115 минуте поставил Даниэль Бертони — полузащитник вместе с Кемпесом дезориентировал защитников и почти в упор расстрелял Йонгблуда.

Отчаяние. Но не поиск виновных – в Нидерландах твердо верили (да и верят), что против них действовало абсолютно все. Это можно было бы воспринять как привычную риторику уступившей команды, однако судейский беспредел (лояльность к понятно какой сборной, в частности добавленные минуты в ее пользу) позволяют говорить об очередной несправедливости.

"Все говорили нам, что Аргентина должна быть чемпионом мира всеми правдами и неправдами", - заметил Рене ван де Керкхоф. Учитывая, как в Аргентине скупо вспоминают 1978-й (особенно на фоне ЧМ-1986) напрашиваются очевидные выводы.

После завершения матча Хаппель поблагодарил подопечных. Тренер никогда не оценивал работу арбитров, но тут не сдержался: "Ребята, вы сделали больше возможного. Признаю! Интересно, как поступил бы судья, если бы мяч попал в ворота, а не в штангу? Продолжил бы еще на десять минут, да?".

Нидерландцы демонстративно не пожали руку Виделе во время церемонии награждения, однако на банкет пришли. Кроме Эрнста, который отмахнулся и в конце концов поссорился с организаторами: "Вам что справку о состоянии здоровья предоставить? Вас это устроит?"

Будучи человеком аполитичным, Хаппель все же встал в позу и отказался. Уже вскоре австриец вернулся в Брюгге, но в ноябре 1978-го поссорился с руководством и со скандалом покинул черно-синих.

Надо признать, что и сами аргентинцы не получили полного удовольствия — все лавры ожидаемо перешли в руки Хорхе Виделы. "Больно осознавать, что мы отвлекали общество от реальных проблем. Военные использовали нас как пропаганду, хотя мы служили бальзамом для угнетенных людей, которые снова смогли выйти на улицы, завернувшись в аргентинское знамя", - подчеркнул Освальдо Ардилес.

Адольфо Перес Эскивель, известный скульптор и писатель, ставший лауреатом Нобелевской премии мира 1980 года, подчеркнул: "Все политические заключенные, преследуемые, истязуемые и родственники пропавших ожидали, что Менотти что-нибудь скажет, но он этого не сделал. Своим молчанием он тоже занимался политикой". За два дня до финала Адольфо Эскивеля вытащили из тюрьмы — международное сообщество надавило и Видела, охваченный эйфорией, дал добро.

Это были страшные дни, где Нидерланды не получили бы "золото" ни при каких обстоятельствах. С тех пор утекло много воды, впрочем, поединок все еще остается самым принципиальным. Увидим, что подготовил Луи ван Гал на этот раз и кто выйдет в 1/2.

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