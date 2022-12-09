Деклан Райс вернулся в общую группу сборной Англии

Полузащитник сборной Англии Деклан Райс вернулся к тренировкам в общей группе национальной команды. Об этом рассказал его партнер по команде Калвин Филлипс.

"Я готов сыграть, но я считаю, что Дек в хорошей форме, он вернулся к тренировкам и с ним все в порядке. Если что-то пойдет не так, я буду готов и сделаю все возможное, чтобы отыграть в полную силу все 90 минут", — приводит слова Филлипса Reuters.

Напомним, Райс пропустил последнюю тренировку англичан из-за болезни. На ЧМ-2022 в Катаре 23-летний игрок отыграл без замен все четыре поединка "Трех львов". Матч 1/4 финала Мундиаля Англия - Франция состоится 10 декабря и начнется в 21:00.