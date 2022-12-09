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Дешам: Сейчас не время говорить о моем будущем в сборной Франции

Чемпионат мира FIFA
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Француз сосредоточен на чемпионате мира-2022

Дешам: Сейчас не время говорить о моем будущем в сборной Франции

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам отказался комментировать свое будущее в национальной команде. Слова специалиста приводит с пресс-конференции журналист Фабрицио Романо в Twitter.

"Моё будущее и приход Зидана? Спасибо за вопрос, сейчас не время говорить об этом. Всё, что мы хотим сейчас, это пройти в полуфинал чемпионата мира", - ответил наставник "трехцветных".

Напомним, в четвертьфинале чемпионата мира-2022 в Катаре сборная Франции встретится с командой Англии. Поединок пройдет в ближайшую субботу, 10 декабря и начнется в 21:00 по киевскому времени.

54-летний Дешам возглавил "трехцветных" в 2012 году. Под его руководством французы выиграли чемпионат мира-2018 и Лигу Наций в сезоне 2020/21. Кроме того, команда выходила в финал чемпионата Европы-2016. В СМИ была информация, что по окончанию турнира в Катаре его может сменить Зидан.

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В статье: Франция Дидье Дешам Чемпионат Мира-2022
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